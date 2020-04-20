Москва, 20 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что борьба с эпидемией коронавируса в России идет по «полувоенному сценарию».

По его словам, к настоящему моменту в регионах России сформирован минимальный объем стационаров, который будет наращиваться в случае необходимости. Кроме того, предусмотрена переброска медицинских специалистов из других субъектов для борьбы с коронавирусом.

«Фактически все, что сегодня происходит, происходит по такому, я бы сказал, полувоенному сценарию, именно развертывание сети», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 165 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек умерли. Более 3,3 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.