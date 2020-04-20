Российские врачи объяснили, чем опасно преждевременное снятие карантинных мер

В Германии, где на миллион человек приходится 428 смертей от COVID-19, с понедельника начали постепенно отменять карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Российские врачи объяснили, чем это опасно.

Как заявил врач общей практики Алексей Яковлев, каждая страна выбирает между карантином, который разгружает систему здравоохранения, и формированием коллективного иммунитета, которое рано или поздно все равно произойдет.

«Только коллективный иммунитет рано или поздно остановит эпидемию, — подчеркнул доктор Яковлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Карантин призван разгрузить систему здравоохранения, которая в разных странах и городах по-разному подготовлена».

Однако доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова считает, что прекращать карантинные меры и социальное дистанцирование очень рано.

«Когда идет дождь, кто больше намокнет — тот, кто стоит, или тот, кто побежит? И здесь та же самая история. Давайте будем говорить, кто к чему придет в итоге. Меня как врача интересует даже не сколько человек выработают иммунитет к этому вирусу, меня интересует, сколько будет тяжелых больных, какие будут последствия перенесенной тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Меня интересует, как люди будут дальше жить. Как пожилые люди перенесут этот вирус, сколько человек погибнет? Вот что важно. А то, что говорят, кто и сколько переживут в бессимптомной форме, это неважно», — сказала профессор Малинникова.

Она подчеркнула, что медикам пока неизвестно, что будет с людьми, перенесшими коронавирус в тяжелой форме. И все чаще в экспертном сообществе возникают разговоры о серьезных последствиях перенесенного коронавируса.

«Нас это очень волнует. Поэтому карантин еще очень нужен, снимать его еще очень рано. Но поддержать людей психологически мы должны. Это, наверно, задача социальных служб», — убеждена главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в мире зарегистрировано 416 012 заболевших коронавирусом. Больше всего — в США (765 913 человек), Испании (198 674), Италии (178 972), Франции (152 894), Германии (145 794), Великобритании (120 067). Россия в этом рейтинге на десятом месте. В РФ, напомним, зарегистрирован 47 121 заболевший.