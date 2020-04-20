«Леня Космос» рассказал, как «рыба-прилипала» Порошенко начинал строить карьеру

Киев, 20 апреля. Экс-президент Украины Петр Порошенко всегда умел притворяться и втираться в доверие подобно рыбе-прилипале, чтобы получить необходимое от всех, кто ему полезен. Об этом заявил бывший соратник Порошенко по оранжевому Майдану, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, известный как «Леня Космос».

В эфире своего видеоблога Черновецкий рассказал, что знает Порошенко более 20 лет. По его словам, карьеру бывший товарищ начинал с того, что втирался в доверие ко всем, кто мог поспособствовать ему в продвижении по службе.

«Мы вместе ходили в церковь, и он был очень внимателен, слушая все мои концепции. Ну, вообще, он умеет притворяться. Есть такая рыба, называется прилипала — вот таким я видел Петра Алексеевича до тех пор, пока он не стал президентом. <…> Так он сумел прилепиться к Ющенко и, конечно, нагадил ему очень много. Он умел прилепиться ко всем, кто был ему нужен», — объяснил бывший мэр Киева.

Черновецкий вспомнил, что Порошенко, который был активным соратником президента Виктора Ющенко, переметнулся к Януковичу, когда власть первого ослабла, и был готов буквально целовать четвертому главе Украины лацканы пиджака.

«Леня Космос» также рассказал о том, как Порошенко унижался в аэропорту перед президентом Януковичем, когда занимал пост главы украинского МИД — «туша в 120 килограмм», скромно стоящая в углу терминала, словно по воздуху полетела из дальнего угла к лидеру страны по одному мановению пальцем.

«Фу. Вот все, что можно было бы сказать и закончить, если бы только не выборы его президентом», — поделился Черновецкий.

Он отметил, что период президентства Порошенко отличился тотальной коррупцией и началом войны, важнейшую роль в которой сыграл, по мнению бывшего главы Киева, именно Порошенко.Черновецкий пояснил, что после отстранения Януковича ситуация внутри Украины обострилась, но «войны еще не было и близко, если бы не Порошенко».

«Это кошмар и позор, но это объективная реальность — война. За что его проклянут — он начал развал Украины», — заявил Черновецкий.

Бывший соратник обвинил Порошенко в том, что в нынешней Украине «трещат регионы» из-за отсутствия эффективной политики, а также в том, что при нем парламент «стал двигать националистические лозунги», оскорблять людей и инициировать закон о единственном языке.