Живущая в Германии россиянка рассказала о немецких особенностях борьбы с коронавирусом

Живущая в Германии гражданка РФ Аделя Чулум рассказала, что Берлин постепенно смягчает меры, объявленные ранее как федеральными, так и местными властями, в качестве борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Наша соотечественница в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей поделилась информацией о том, как в Германии противостоят COVID-19, штрафуют ли за нарушение самоизоляции, и какие товары в дефиците в немецких магазинах.

«Выходить нельзя, но если надо, то можно»

— Аделя, сначала пару слов о вас. Давно вы переехали в Германию?

— В 2004 году. По программе Au pair (молодые люди едут в другую страну, где живут в семье и выполняют определенную работу, попутно изучая местный язык. — Прим. ФАН). Была няней у детей в немецкой семье, живущей в Ландсхуте (город расположен в 70 километрах на северо-восток от столицы Баварии Мюнхена. — Прим. ФАН). Получала 200 евро в месяц. Потом вышла замуж за выходца из Боснии и Герцеговины, который живет в Германии с 1992 года.

— Какая сейчас обстановка в Германии? Можно ли гулять людям? Или все до единого сидят на жесткой самоизоляции?

— Есть такая шутка: «Выходить нельзя, но если надо, то можно». Вчера, например, я положила дочку в коляску и пошла к врачу, а идти надо где-то полчаса, и увидела, что все спокойно гуляют. Все парковки перед супермаркетами заняты. Магазины не переполнены посетителями, в масках и перчатках — всего процентов 20, наверное.

Такое вот еще раньше заметила: зашла в дешевый продуктовый магазин, и там вообще никого в масках не было, зашла в дорогой — и там люди маски носят. Сначала подумала, может, это просто совпадение, но уже не в первый раз вижу это.

В общем, люди ходят, гуляют, температура-то на улице плюс 22, и, естественно, все рвутся на улицу. Но вот если кто-то сядет или приляжет на газоне на коврике, там сразу же появляются полицейские. Ходить ты можешь, но сидеть или лежать, устраивать пикники — нельзя.

— То есть людям вообще не запрещали выходить из дома?

— Нет, у нас такого нет, как, например, это было в Италии или Испании, где настрого запретили покидать свои дома и квартиры. Да, есть какие-то ограничения на выход, но, если тебе надо, выходи. Можешь погулять, подышать свежим воздухом, покататься на велосипеде, позаниматься спортом, выгулять собаку. Но только в одиночку, не в составе компании, группы.

— Какие штрафы есть в Германии за нарушение карантина?

— От 150 евро до 25000, в зависимости от тяжести совершенного. Хотя кому-то и везет. Вот у мужа есть один работник. Его сын не выдержал, вышел на улицу и где-то встретился со своими друзьями. Полицейские штрафовать их не стали, ограничившись на первый раз предупреждением.

Одна моя подруга рассказала, что ее друзья в Мюнхене пошли в парк. Ходили, ходили, а потом решили прилечь на коврик. Тоже подошли полицейские и сказали: «Не надо провоцировать других. Штрафовать пока не будем. Но если в следующий раз вас увидим, то штраф точно будет!»

«Мы слышали о российской помощи Италии»

— Рассказывают ли в ваших СМИ о том, какая ситуация с коронавирусом в других странах?

— В основном говорится о том, что происходит в Европе. Кстати, на днях стало известно, что летом могут ввести ограничения на выезд. В общем, власти хотят призвать народ не покупать путевки, по возможности оставаться на территории Германии и выезжать за границу только по острой необходимости. Планируется ввести жесткий контроль, особенно относительно выезда в Испанию и Италию, где больше всего зараженных и умерших (не считая безоговорочного лидера по обоим показателям — США. — Прим. ФАН).

В Германии показатели куда лучше. Но тоже немало зараженных и умерших. Вообще, честно говоря, я уже не могу слышать это слово «корона», и просто порой бежать хочется от телевизора.

— Как думаете, долго у вас карантин еще будет длиться?

— Трудно сказать. Тут сейчас смотрят на соседнюю Австрию, где, например, школы до сих пор закрыты, но потихоньку начинают открывать маленькие магазинчики. Однако большие — пока нет. Имею в виду непродовольственные. Продуктовые и так открыты.

— О России что-нибудь в Германии говорят?

— Я все же не так часто смотрю телевизор — и из-за маленького ребенка, и из-за всех этих невеселых новостей. Но да, слышала, конечно, о том, что президент РФ Владимир Путин отправлял кислородные маски в Италию.

— Не только маски, туда еще и военные поехали, чтобы помогать местным с дезинфекцией.

— Ну да, говорили, что и врачей в Италию тоже отправили.

— И как в Германии к этому относятся? К тому, что Россия помогает стране Евросоюза…

— В целом, наверное, положительно. Знаете, иногда включишь телевизор, и тут подходит дочь и требует переключить на мультики (смеется). Поэтому всей информацией, увы, не владею.

«До сих пор в магазинах нет дрожжей»

— Как у вас обстоит дело с профилактикой COVID-19?

— Вчера пошла в аптеку купить какую-то мазь и увидела, что на стекле висит бумажка, и на ней написано: «Новинка! Тест на «корону» с быстрым результатом всего за 15 минут! 39 евро». У нас в Ландсхуте еще открыли «Drive-in тест-центр» — по аналогии ресторанов быстрого питания, только там не еда на вывоз, а берут тесты на коронавирус.

Ты думаешь, что болеешь, звонишь на «горячую линию», говоришь, какие у тебя симптомы, и они там решают — давать тебе направление на этот тест или нет. Если дают, ты едешь в центр на машине, или тебя привозят на машине. Там они берут мазок, и ты уезжаешь. Раньше результат был известен уже через 12 часов, а сейчас надо ждать больше десяти дней. Срок увеличился из-за наплыва больных, да и персонала не хватает. Представляете, сколько можно за эти 10 дней заразить людей?!

— А добровольно можно сделать тест?

— Ну, вот аптеки это и предлагают. За 39 евро (по курсу ЦБ РФ — 3163 рубля. — Прим. ФАН).

— Ясно: плати деньги и делай. А маски есть в аптеках?

— По-разному. Скорее, да, чем нет. Но, по крайней мере, антисептические средства уже есть в продаже. Жидкое мыло тоже недавно появилось, я увидела его на прошлой неделе на прилавках. У нас ведь обычным мылом не советуют мыть руки, так как, говорят, все равно на них остаются бактерии.

— Был дефицит мыла?

— Еще какой! Также в самом начале исчезла мука, которая появилась только недели где-то через две после этого. Как и туалетная бумага. Это вообще всемирный феномен (смеется). А до сих пор в магазинах нет дрожжей.

И гречки тоже не было! В один момент всю ее скупили. Все «русские» (переселенцы из России и других бывших республик Советского Союза. — Прим. ФАН) быстро просекли, что будут вводить карантин, и одной из первых с прилавков пропала гречка.

— Имеете в виду «русские» магазины?

— Не только их. Ведь во многих немецких магазинах есть «русские» полки.

— Ну да, переселенцев из СССР много же живет в Германии. Кстати, как-то отличается отношение к коронавирусной инфекции «русских» и коренных немцев?

— Знаете, особой разницы не замечаю. Вот в качестве примера. Есть у меня две подруги. Одна беременная, поэтому такая зашуганная вся, вообще никуда не выходит, к матери даже не ездит. А другая говорит: почему у всех такой страх, это же обычный грипп. В итоге потом у нее разболелось горло, и ее посадили на карантин. Она как раз делала тот тест, результат которого сообщается через 10 дней. При этом у нее на работе сразу у четырех человек нашли «корону».

Еще у нас курсируют такие странные новости — этот вирус специально ввели якобы для того, чтобы спровоцировать финансовый кризис.

«Все крупные мероприятия запрещены до 31 августа»

— Сильно ли отличаются меры федеральные и региональные?

— С 20 апреля должны немного смягчить ограничения на выход из дома. Однако основная часть запретов все же сохраняется до 3 мая. По сравнению с общенациональными правилами в Баварии все-таки придерживаются более осторожного подхода.

Так, например, практически по всей стране с нынешнего понедельника уже можно открывать магазины площадью до 800 квадратных метров. В Баварии же — только с 27 апреля, но при соблюдении следующих правил: контроль доступа, расстояние полтора метра друг от друга, один человек на 20 квадратных метров. То есть одновременно в этом магазине могут находиться не более 40 клиентов. И либо сам покупатель должен быть в маске, либо владелец магазина должен предоставить ее ему.

Универмаги и торговые центры, где не продают продукты, как и в целом по стране, все еще остаются закрытыми.

Парикмахерские, а также маникюрные и педикюрные салоны могут открыться только с 4 мая. Обязательным условием является наличие соответствующей системы защиты — соблюдение правил гигиены и расстояния между людьми, а также обязательное ношение масок.

— Понимаю, что еще, наверное, рано говорить об этом, но ясно, что одним из самых популярных народных мероприятий является Октоберфест, который проходит в сентябре-октябре. Может, уже есть какая-то информация о его судьбе? беседа велась до официального объявления об отмене «Октоберфеста-2020» (беседа велась до официального объявления об отмене пивного фестиваля).

— Все крупные многолюдные мероприятия запрещены до 31 августа. Известно, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в ближайшее время хотел бы обсудить судьбу пивного фестиваля с мэром Мюнхена Дитером Райтером. Говорят, что лично он сильно сомневается в том, что в этом году Октоберфест вообще состоится.

И вот еще совсем свежая новость. С 27 апреля в Баварии всех обязали носить маски, которые закрывают рот и нос, — при посещении магазинов и во время проезда на общественном транспорте. Причем тот же Зедер пояснил, что если нет маски, то подойдут и шарфы. И это первое такое решение среди всех европейских стран или регионов.

Вот так — какие-то меры ослабляют, а какие-то и ужесточают…

На данный момент в Германии, согласно информации американского Университета Джонса Хопкинса, 145 184 заболевших коронавирусной инфекцией, и это пятое место в мире. Ровно 88000 человек выздоровело — это абсолютно лучший результат. 4586 инфицированных умерло. По количеству зараженных и скончавшихся от COVID-19 лидируют Соединенные Штаты Америки — 759 086 и 40661 человек соответственно.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 47121 человек, вылечилось 3446 и умерло 405. Примечательно, что средний возраст среди заболевших для женщин — 47,9 года, а для мужчин — 44,7 года.

Ранее другая гражданка РФ рассказала Федеральному агентству новостей о том, что происходит в Италии.