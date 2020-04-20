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19:29 20 Апреля 2020

Путин обсудил коронавирус с учеными-вирусологами. События дня. ФАН-ТВ

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Путин обсудил коронавирус с учеными-вирусологами. События дня. ФАН-ТВ

Совещание президента с учеными-вирусологами

Путин обсудил коронавирус с учеными-вирусологами. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в нашей стране удалось сдержать. Однако пик заболеваемости еще впереди, и нужно сделать все, чтобы его сгладить. Сегодня президент страны провел совещание с ведущими учеными-вирусологами, инфекционистами и руководителями научно-исследовательских центров. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Ситуация остается сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты — то есть вы и ваши коллеги, — пик заболеваемости еще впереди», — отметил российский лидер.
Президент отметил, что работа идет по всем направлениям, в ближайшее время будет развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. За счет режима самоизоляции удалось выиграть время, чтобы перенастроить систему здравоохранения. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что рост количества заболевших за последние сутки в России составил 10%. По темпам роста заболеваемости другие регионы отстают от Москвы и Московской области в среднем на две-три недели. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении продлить жесткие ограничения и пропускной режим в Москве до первого мая. На этой неделе в столице введут автоматический контроль электронных пропусков карантинного режима на транспорте.

Программу беспроцентных кредитов расширят

Путин обсудил коронавирус с учеными-вирусологами. События дня. ФАН-ТВ

Правительство России расширит программу беспроцентных кредитов. Средства предусматриваются на выплату зарплат сотрудникам средних и крупных предприятий. Это организации, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил во время оперативного совещания с вице-премьерами.
«Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату заработной платы для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут пользоваться только малые и микропредприятия из соответствующих отраслей. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» уже предоставляет гарантии и поручительства по этим кредитам в объеме до 100 млрд рублей. Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время», — подчеркнул председатель правительства.
Михаил Мишустин отметил, что нужно максимально оперативно подготовить необходимые документы, чтобы новые нормы заработали как можно быстрее. 

Льготная ипотека

Путин обсудил коронавирус с учеными-вирусологами. События дня. ФАН-ТВ

Российские банки начали принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Ставка действует на покупку жилья комфорт-класса в новостройках. Стоимость квартир в Москве и Санкт-Петербурге при этом не должна превышать 8 млн рублей, в регионах — 3 млн. В условиях эпидемии банки упрощают процедуру подачи заявок. Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин озвучил ряд предложений для поддержки экономической ситуации в стране. Программа субсидирования ипотечной ставки под 6,5% должна начать действовать с 1 мая.

 