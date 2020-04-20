Путин обсудил коронавирус с учеными-вирусологами. События дня. ФАН-ТВ

Совещание президента с учеными-вирусологами

Владимир Путин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в нашей стране удалось сдержать. Однако пик заболеваемости еще впереди, и нужно сделать все, чтобы его сгладить. Сегодня президент страны провел совещание с ведущими учеными-вирусологами, инфекционистами и руководителями научно-исследовательских центров. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

«Ситуация остается сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты — то есть вы и ваши коллеги, — пик заболеваемости еще впереди», — отметил российский лидер.

Президент отметил, что работа идет по всем направлениям, в ближайшее время будет развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. За счет режима самоизоляции удалось выиграть время, чтобы перенастроить систему здравоохранения. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что рост количества заболевших за последние сутки в России составил 10%. По темпам роста заболеваемости другие регионы отстают от Москвы и Московской области в среднем на две-три недели. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении продлить жесткие ограничения и пропускной режим в Москве до первого мая. На этой неделе в столице введут автоматический контроль электронных пропусков карантинного режима на транспорте.