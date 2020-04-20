Путин обсудил коронавирус с учеными-вирусологами. События дня. ФАН-ТВ

Совещание президента с учеными-вирусологами
Владимир Путин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в нашей стране удалось сдержать. Однако пик заболеваемости еще впереди, и нужно сделать все, чтобы его сгладить. Сегодня президент страны провел совещание с ведущими учеными-вирусологами, инфекционистами и руководителями научно-исследовательских центров. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Ситуация остается сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты — то есть вы и ваши коллеги, — пик заболеваемости еще впереди», — отметил российский лидер.
Президент отметил, что работа идет по всем направлениям, в ближайшее время будет развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. За счет режима самоизоляции удалось выиграть время, чтобы перенастроить систему здравоохранения. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что рост количества заболевших за последние сутки в России составил 10%. По темпам роста заболеваемости другие регионы отстают от Москвы и Московской области в среднем на две-три недели. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении продлить жесткие ограничения и пропускной режим в Москве до первого мая. На этой неделе в столице введут автоматический контроль электронных пропусков карантинного режима на транспорте.
Программу беспроцентных кредитов расширят
Правительство России расширит программу беспроцентных кредитов. Средства предусматриваются на выплату зарплат сотрудникам средних и крупных предприятий. Это организации, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил во время оперативного совещания с вице-премьерами.
«Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату заработной платы для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут пользоваться только малые и микропредприятия из соответствующих отраслей. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» уже предоставляет гарантии и поручительства по этим кредитам в объеме до 100 млрд рублей. Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время», — подчеркнул председатель правительства.
Михаил Мишустин отметил, что нужно максимально оперативно подготовить необходимые документы, чтобы новые нормы заработали как можно быстрее.
Льготная ипотека
Российские банки начали принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Ставка действует на покупку жилья комфорт-класса в новостройках. Стоимость квартир в Москве и Санкт-Петербурге при этом не должна превышать 8 млн рублей, в регионах — 3 млн. В условиях эпидемии банки упрощают процедуру подачи заявок. Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин озвучил ряд предложений для поддержки экономической ситуации в стране. Программа субсидирования ипотечной ставки под 6,5% должна начать действовать с 1 мая.