Сирия, 20 апреля. В Хасаке группа неизвестных совершила нападение на конвой американских военнослужащих. Тела пяти местных жителей были найдены в пустынной местности в Дейр-эз-Зоре. В Латакии сирийские военнослужащие ответили на провокации террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ответили на провокации террористов в Идлибе и на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве пяти мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и нападении на конвой сил международной коалиции в Хасаке.

Международная коалиция: понесла потеряли, лишившись несколько военнослужащих в результате нападения неизвестных в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по опорным пунктам сирийской армии на северо-востоке Латакии и совершила вылазку в Идлибе.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии «Хайят Тахрир аш-Шам» совместно с боевиками «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ) открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии у подножья Курдских гор. Как сообщает агентство Jisr TV, огонь велся с позиций у горного города Кабана, который террористы удерживают в оккупации несколько лет. Расположение на горной высоте дает террористам важное стратегическое преимущество, как и хорошее знание укрытий в местных пещерах. По информации источника, подразделения армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В горах Аль-Бишри на западе провинции были обнаружены тела пяти застреленных жителей поселка Ат-Тариф. Как сообщает агентство Deir Ezzor, имена убитых: Мухаммад Мухая Мухаймид, Хамад Мухая Мухаймид, Али Раззак Увейд, Ахмад Бахлул Абдалла и Ахмад Ибрагим Бахлул Абдалла. По информации местных источников, их отправилась на поиски трюфелей несколько дней назад.

Неделей ранее тела восьми пастухов были обнаружены на стыке административных границ Ракка и Дейр-эз-Зор. Они тоже отправились на поиски трюфелей, после чего несколько дней спустя их тела нашли в пустыне со следами огнестрельных и колотых ран. Около десяти человек до сих пор считаются без вести пропавшими. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за убийство гражданских лиц. Под подозрением боевики запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Идлиб

По неподтвержденным данным, в небе над городом Маарет-ан-Нуман были замечены беспилотники ВВС Сирии. Как сообщает Aleppo AMC, дроны провели разведку над укреплениями вооруженных группировок. По данным портала Step News, в окрестностях поселка Бинина продолжаются боевые действия сирийской армии против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на неоднократные нарушения действующего режима прекращения огня. Сведений о потерях группировки в живой силе и боевой технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Агентство SANA передаёт, что сегодня днем группа неизвестных лиц совершили нападение на конвой военнослужащих ВС США и группу сопровождающих их боевиков «Демократических сил Сирии». Столкновение произошло в поселке Рувайшид. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в результате чего несколько американских солдат были ранены, бронированный автомобиль типа Hammer был поврежден. Ранее, 6 апреля, похожее нападение на патруль курдских боевиков и сил коалиции было совершено в соседней провинции Дейр-эз-Зор. Тогда пострадал офицер армии США и двое членов SDF.

В подконтрольном SDF лагере беженцев «Аль-Хол» пострадала одна женщина и её ребенок. Как сообщает источник агентства Alk Habour, беженка и несовершеннолетний получили тяжелые ожоги, когда неизвестные подожгли палатки в пятом секторе лагеря. До того, как пожар был потушен, огонь уничтожил четыре палатки. «Демократические силы Сирии» подозревают, что пожар начался по вине жен и родственников террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.