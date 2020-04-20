Анкара, 20 апреля. Власти Турции планируют внедрить сертификацию отелей на безопасность от коронавируса. Об это сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

По данным АТОР, турецкие отели начнут получать сертификаты уже в мае. При этом сертификация является добровольной, однако без ее наличия отель не сможет обслуживать иностранных туристов. Кроме того, сертификацию предстоит пройти авиакомпаниям, музеям, ресторанам и их сотрудникам.

Объекты сертификации должны гарантировать соблюдение социальной дистанции, а также регулярное проведение стерилизации. Персонал объектов сертификации должен регулярно проходить медицинскую проверку. Предполагается, что туристические объекты и компании получат сертификаты к концу мая.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек. В Турции зафиксировано более 86 тысяч случаев заражения коронавирусом, более двух тысяч человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.