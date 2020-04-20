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Власти Турции обяжут отели получать сертификаты коронавирусной безопасности

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Власти Турции обяжут отели получать сертификаты коронавирусной безопасностиАнкара, 20 апреля. Власти Турции планируют внедрить сертификацию отелей на безопасность от коронавируса. Об это сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

По данным АТОР, турецкие отели начнут получать сертификаты уже в мае. При этом сертификация является добровольной, однако без ее наличия отель не сможет обслуживать иностранных туристов. Кроме того, сертификацию предстоит пройти авиакомпаниям, музеям, ресторанам и их сотрудникам.

Объекты сертификации должны гарантировать соблюдение социальной дистанции, а также регулярное проведение стерилизации. Персонал объектов сертификации должен регулярно проходить медицинскую проверку. Предполагается, что туристические объекты и компании получат сертификаты к концу мая.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек. В Турции зафиксировано более 86 тысяч случаев заражения коронавирусом, более двух тысяч человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Власти Турции обяжут отели получать сертификаты коронавирусной безопасности

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