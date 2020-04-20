Голикова рассказала об особенностях очагов коронавируса в РФ

Москва, 20 апреля. Распространение коронавируса в РФ носит местный характер, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова приняла участие в совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое провел президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня в настоящее время распространение в стране заболевания носит характер местного (значения)», — заявила Голикова.

По словам Голиковой, в стране зарегистрировано 285 очагов заболевания, где находятся 4704 заболевших коронавирусом, пишет «Газета.ру». В основном очагами коронавируса являются медорганизации, стационарные организации соцобслуживания и другие, сообщила вице-премьер.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 20 апреля, в России у более чем 47 тысяч человек была выявлена коронавирусная инфекция, 3446 человек вылечились, 405 погибли. За сутки в стране зафиксировано 4,2 тысячи новых случаев заражения.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по миру, по последним данным, заболели более двух миллионов человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.