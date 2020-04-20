Экономист рассказал, как девальвация доллара будет работать на российскую экономику

На протяжении 2020 года американский доллар будет ослабевать, что приведет к росту цен на нефть и «смягчающему обстоятельству» для российского бюджета. Так экономист Василий Колташов прокомментировал Федеральному агентству новостей прогнозируемый дефицит федерального бюджета России на уровне 5,6 трлн рублей вместо ожидаемого профицита в 900 млрд.

Как пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве, прогнозы бюджетного дефицита основаны на средней цене нефти в текущем году (20 долларов за баррель). В начале года этот показатель был на уровне 57,7 долларов за баррель. Предполагается, что федеральная казна получит сумму в размере 15,2 трлн рублей. В этот доход не включены поступления от покупки акций Сбербанка у ЦБ.

По таким расчетам, расходы казны будут в районе 20,8 трлн рублей — то есть больше триллиона, чем планировались ранее. В данном случае дефицит бюджета составит примерно 5,6 трлн рублей.

Однако руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверяет, что средств на все запланированные правительством расходы хватит, несмотря на дефицитный бюджет. По его словам, нынешний прогноз не учитывает возможное повышение цен на нефть в долларах.

«Секрет в том, что в ответ на биржевой кризис США Федеральная резервная система будет вливать колоссальные денежные средства в свою финансовую систему. Это приведет к некоторым неприятным последствиям для доллара. Я полагаю, что доллар будет постепенно ослабевать на протяжении 2020 года из-за того, что в США будет разворачиваться крупномасштабная депрессия, — спрогнозировал Колташов. — При этом цены на продовольствие и некоторые потребительские товары подскочат там еще больше. Мы увидим ситуацию дешевого доллара, который очень хочет российское министерство финансов. На этом ослаблении доллара мировые цены не только на продовольствие, но и на нефть резко повысятся».

Ослабление доллара не отменит инфляцию в России, но она может оказаться значительно ниже, чем в США, предполагает эксперт. При высоких ценах на нефть в долларах российский бюджет получит «смягчающее обстоятельство».

«Тем не менее в вопросе цены на нефть — это предположение, потому что мы не можем знать темпы снижения покупательской способности американской валюты. Но в конечном итоге этот фактор будет играть на Россию как на страну экспортера углеводородов и будет облегчать наше бюджетное положение. За это облегчение заплатят американцы. Девальвация доллара неминуема, и это будет работать на нашу экономику», — сказал Колташов.

Экономист также подчеркивает, что для уменьшения дефицита бюджета придется наращивать мероприятия по выводу экономики из кризиса. Он утверждает, что российские власти принимают правильные решения, чтобы усугубить экономическую ситуацию в стране.

«Инициативы, которые объявил Владимир Путин и начали претворять в жизнь губернаторы, — являются мероприятиями по смягчению удара по российской экономике», — добавил собеседник ФАН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о серьезных последствиях пандемии коронавируса для бюджета России. Как указал глава Кабмина, ситуация быстро меняется и проблемы нарастают. По его словам, даже принятые для поддержки экономики меры, «возможно, придется актуализировать».

15 апреля в своем обращении во время совещания правительства Владимир Путин заявил о ряде мер поддержки бизнесу и регионам. В частности, малым и средним предприятиям будет предоставлена прямая безвозмездная помощь от государства — по 12,1 тыс. руб. на сотрудника (условие получения помощи — сохранение не менее 90% штата на 1 апреля). Эти деньги пойдут на выплаты зарплат в апреле-мае.