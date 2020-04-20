«Ковид-диссиденты» из КПРФ дезинформируют россиян, преуменьшая опасность коронавируса

Москва, 20 апреля. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин считает оправданным нарушение режима самоизоляции для того, чтобы почтить память Владимира Ленина возложением цветов к мавзолею и его памятникам 22 апреля. Это показывает, что коммунистам формальные жесты важнее здоровья россиян.

По его мнению, «ничего страшного не произойдет», если приуроченная к юбилею вождя акция не будет иметь массовый характер, а граждане смогут соблюдать меры защиты.

Коммунисты, что примечательно, могли предложить сторонникам дистанционные способы проведения 150-летия Ленина или же и вовсе оказать действенную помощь пострадавшим в период пандемии вместо того, чтобы красивым и бессмысленным жестом рисковать здоровьем россиян.

Осудил такое поведение лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призвавший арестовывать нарушителей режима самоизоляции.

«Ковид-диссидентами», как отмечает Nation News, захвачен и липецкий обком КПРФ. Глава регионального отделения партии Сергей Токарев откровенно саботирует режим самоизоляции и публикует фото с прогулок. Однако реальная борьба с последствиями пандемии ограничивается запросом насчет количества аппаратов ИВЛ в региональных больницах, сообщением о поданном иске из-за пропусков и предложении губернатору Игорю Артамонову раздать всем безработным жителям области по 25 тысяч рублей. Причем последнее сделал не региональный, а центральный обком партии.

Иск о якобы «незаконных» пропусках Токарев подал с либертарианцем Олегом Хомутинниковым, который и не скрывает, что получает донаты из-за границы.

Липецкие обозреватели констатировали, что отделение КПРФ, которое раньше было одним из мощнейших ресурсов оппозиции в регионе, деградировало и в период пандемии может лишь рассказывать о «теориях заговоров».

Коммунисты в голос твердят, что коронавирус якобы не так опасен, как «действия властей» по борьбе с ним. Таким образом, они дезинформируют россиян, преуменьшая опасность инфекции. Кроме того, критикуют господдержку среднего и крупного бизнеса, без которого, к слову, честным трудящимся будет негде зарабатывать.

Печатный орган КПРФ «Правда» и вовсе призывает создавать работодателям проблемы. Причем атаковать хотят именно те компании, которые сохранили рабочие места в период пандемии и выступили с социально значимыми инициативами. Например, «Яндекс».

Коммунисты старательно игнорируют тот факт, что ни одна страна в мире не была готова к пандемии и поэтому не способна действовать с полной эффективностью. Поэтому они во всеуслышанье призывают к борьбе с «антинародным режимом» вместо настоящей проблемы – борьбы с пандемией.

Ранее директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов констатировал, что КПРФ давно стала партнером так называемой внесистемной оппозиции: коммунисты выступали одним фронтом на выборах в Мосгордуму, поддерживали «умное голосование» одиозного блогера Алексея Навального, а теперь с удовольствием тиражируют провокационный контент.