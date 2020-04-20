Устроившая пасхальный пир Валерия объяснила мужу, почему редко бывает на кухне

Москва, 20 апреля. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выложил в Instagram видео, на котором его жена — певица Валерия собственноручно готовит любимому ленивые вареники.

«Солнышко, ты меня балуешь», — признался довольный Пригожин, на что тут же получил игривый ответ: «Да, потом ты меня будешь».

Продюсер высказал удивление в связи с тем, что застал жену на кухне. Он отметил, что не часто видит Валерию в окружении кастрюль. Устроившая пасхальный пир певица с юмором ответила на этот шуточный выпад.

«Видишь, для тебя праздник устроила. Если бы каждый день — привык бы», — выкрутилась певица.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, как они с Валерией снимали клип на песню «До предела». Съемки проходили в довольно необычном формате, поскольку видео приходилось готовить удаленно из-за коронавируса. Впрочем, утверждает Фадеев, вынужденные ограничения, с которыми съемочная команда столкнулась на карантине, лучше отразили настроение песни.

Певица подтвердила, что вся работа проводилась в удаленном режиме, однако это не помешало артистке раскрыть чувства в своем клипе. Валерия впоследствии поблагодарила Фадеева за интересный формат работы. По ее словам, клип получился невероятно душевным и теплым.

Да и в целом режим самоизоляции стал интересным опытом для певицы. Свой день рождения, к примеру, она провела только в компании супруга за домашним столом. Отметим, что многие российские звезды были вынуждены уйти в режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Это наложило определенный отпечаток на их деятельность и досуг.