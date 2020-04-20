Неизвестные напали на американо-курдский патруль в сирийской провинции Хасака

Дамаск, 20 апреля. Неизвестные атаковали автомобиль, перевозивший американских военных и курдских боевиков на юге сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Рувайшид. Группа неизвестных атаковала армейский внедорожник Humvee, которая перевозила американских военных и курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). В результате атаки машина была уничтожена. Есть потери среди личного состава.

Стоит отметить, что 6 апреля совместный патруль американских военных и курдских боевиков подвергся нападению со стороны неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погиб один американский военнослужащий и двое членов SDF.