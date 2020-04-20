Собаковед рассказал, как облегчить жизнь животных на карантине

Москва, 20 апреля. Собаки могут выдержать двухнедельный карантин, но следует проконсультироваться с экспертами, чтобы облегчить жизнь четвероногому другу, считает президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев.

Эксперт отметил, что отправка животных на карантин — нормальная международная практика. Однако он не уверен, что в случае с коронавирусом такая мера необходима.

Дементьев напомнил, что доказательств того, что животное может быть переносчиком инфекции, официально нет. И с таким же успехом, по его мнению, можно отправить на карантин и вещи человека, который посетил, например, страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Впрочем, собаковед считает, что требования ведомств по карантинам в любом случае необходимо соблюдать.

Дементьев указал, что для собак соблюдать карантин в течение 14 дней не станет проблемой, однако хозяевам стоит обратиться к различным специалистам.

«Любящий владелец даже в условиях карантина будет пытаться дать нагрузку, играть с собакой. Ограничит употребление жирной и калорийной пищи. Тут многое зависит от хозяина. Владелец должен проконсультироваться с диетологом, с тренером-инструктором по различным видам спорта с собаками. То есть какие нагрузки можно конкретной собаке дать», — сказал эксперт в беседе с iReactor.

На днях стало известно, что собаку породы шпиц поместили на карантин без права выгула, сообщил НСН. Животное вернулось вместе с хозяевами в Иркутск из Таиланда.