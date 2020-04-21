Коронавирус сводка на 21 апреля: 2,5 млн заболевших, Скабеева пугает, Мясников переболел

Число заразившихся новым коронавирусом в мире достигло почти 2,5 миллиона человек, об этом утром во вторник, 21 апреля, сообщил авторитетный Институт имени Джона Хопкинса. На данный момент, по данным института, число заразившихся коронавирусом достигло 2,47 млн. Скончались более 170 тысяч заболевших.

Печальное лидерство держат США — 787,8 тыс. зараженных. На втором месте Испания (200,2 тыс. заболевших), затем — Италия (181,2 тыс. человек). По количеству умерших лидируют США — более 42 тысяч.

В России резкий прирост заболевших

По данным аналитиков, которые подтверждают власти, Россия в ближайшие дни может выйти на пик числа заболевших коронавирусной инфекцией. Так, по данным оперативного штаба, за последние сутки прирост в РФ составил более 5,5 тысячи новых выявленных случаев COVID-19.

Пока пик по числу выявленных случаев за сутки был зафиксирован 19 апреля, тогда прирост составил более шести тысяч заболевших. Однако эти данные имеют объяснение. Как заявила экс-министр здравоохранения, глава ФМБА Вероника Скворцова, это связано с тем, что, согласно рекомендациям ВОЗ и правительства, был резко расширен круг тестируемых контактных лиц.

По мнению Скворцовой, Россия недалека от пика заболеваемости, плато (когда количество заболевших в день какое-то время будет примерно одинаковым) может наступить до начала мая.

Скабеева пугает коронавирусом

Телеведущая Ольга Скабеева советует средствам массовой информации как можно сильнее пугать людей коронавирусом, чтобы граждане придерживались рекомендаций и не нарушали режим самоизоляции, введенный в России.

«Мы пришли к выводу: чем больше рассказываем про отрицательную статистику, чем больше запугиваем и стращаем людей, тем «качественнее» они сидят дома и, как следствие, — не заболевают», — заявила журналистка в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Доктор Мясников переболел COVID-19

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что перенес коронавирусную инфекцию, а также оценил важность введения протокола, предусматривающего амбулаторное лечение больных COVID-19.

«Большинство больных COVID-19 будут лечиться не в больницах, а амбулаторно: под наблюдением врачей. Человек находится дома, но врач выписывает ему нужные таблетки — тот же набор лекарств, что мы даем в больнице. Дальше наблюдаем его по видеосвязи, по телефону, навещая. Это работает, потому что большинство случаев COVID-19 протекают бессимптомно», — рассказал Мясников в эфире «России 1»

В подтверждение своих слов врач рассказал, что сам переболел коронавирусной инфекцией, что подтвердил анализ на наличие у него антител к COVID-19.

Отметим, утром во вторник появилось сообщение, что в Москве после переливания плазмы с антителами к коронавирусу выздоровели трое пациентов с COVID-19. Информацию озвучил столичный департамент здравоохранения.

Последние данные по РФ

Согласно последним данным, на вторник, 21 апреля, в России выявлено 52763 случая заболевания, из них — 5642 за последние сутки. 3873 заболевших выздоровели, 456 — скончались.