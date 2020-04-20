Российская ракета «Нудоль» разогналась до гиперзвуковой скорости

Москва, 20 апреля. Российская ракета А-235 «Нудоль» достигла гиперзвуковой скорости, об этом рассказали в Пентагоне.

В ряде СМИ со ссылкой на источники в американском военном ведомстве сообщили, что российские военные инженеры смогли разогнать «Нудоль» до гиперзвуковой скорости в 7 километров в секунду, передает «Военное дело». Пуск, по информации прессы, осуществлялся 15 апреля с космодрома «Плесецк».

Кроме того, в Сети появился снимок, на котором якобы запечатлен полет ракеты. Утверждается, что огненный шар был виден с расстояния в 500 километров, а кадр сделал житель республики Коми. От Минобороны России никаких подтверждений этих сведений не поступало.

Предыдущее испытание ракеты состоялось 23 декабря 2018 года. Тогда «Нудоль», запущенная с подвижной установки, находилась в воздухе 17 минут и преодолела порядка трех тысяч километров. Впервые же ракета была проверена в 2014 году. Всего было произведено порядка десяти пусков.

«Нудоль» — гиперзвуковая ракетная система, главной задачей которой является уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на подлетных траекториях. Официально боеприпас комплекса «Нудоль» классифицируется как ракета космического назначения, но западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне называют его системой противоспутникового перехвата.

«Нудоль» до сих пор остается одной из самых засекреченных разработок российского оборонного комплекса. Известно, что комплекс способен поражать цели на расстоянии полутора тысяч километров, а скорость его ракет-перехватчиков достигает десяти чисел Маха.