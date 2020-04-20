Сдавшиеся боевики рассказали о катастрофической ситуации в лагере «Эр-Рукбан» - видео ФАН

Сирийские офицеры создали все условия для выхода боевиков незаконных вооруженных формирований «Джейш Магавир ат-Таура» с территории вокруг базы «Ат-Танф», подконтрольной США. 28 боевиков вышли из оккупированной зоны в район Пальмиры, они сдали свое снаряжение, оружие и технику Сирийской Арабской Армии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

По информации от источников, боевики сдали пять пулеметов, три снайперские винтовки, семь автоматических винтовок М16 американского производства, восемь винтовок российского производства, РПГ, боеприпасы, а также приборы ночного видения и устройства связи.

По словам одного из вышедших боевиков «Джейш Магавир ат-Таура» по кличке Абу Хамза, по указанию террористической организации «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) члены группировки были вывезены из восточных районов провинции Эс-Сувейда в Даръа. В координации с главарем «Джейш Ахрар Аль-Ашаир» в течение месяца они обучались в Иордании, после чего были отправлены в лагерь «Эр-Рукбан», расположенный в 55-километровой зоне оккупации США на юге Сирии.

Сдавшиеся боевики сообщили, что в «Эр-Рукбан» оружие и большая часть гуманитарной помощи доставляется террористами ИГИЛ1. Во время нахождения в рядах группировки «Джейш Магавир ат-Таура» они обнаружили, что та поддерживает террористические организации, и решили сдаться Сирийской арабской армии.

В ряды группировки «Джейш Магавир ас-Таура» вступают в основном беженцы из-за отвратительных условий жизни в лагере. Помощь, которую туда поставляют американцы, всегда распределяется между боевиками, но им тоже этого недостаточно. Продукты питания распределяют в три очереди, обычные люди не в числе первых. Те, кто работает напрямую с американцами, получают еду в первую очередь.

«В связи с отсутствием медицинской помощи ситуация в лагере «Эр-Рукбан» остается катастрофической. На данный момент мы не имеем точной информации, есть ли в лагере заражения коронавирусом, ведь никто и никогда не проводил там тесты, - сообщил Абу Хамза. – Но и без вируса больных людей было более чем достаточно. Те, кто серьезно заболевал, умирал у себя дома. Если бы людям давали выбор, то большая часть сразу же перешла бы на сторону правительства».

В районе базы «Ат-Танф» находятся и другие бандформирования, они используют современные вооружения и БПЛА, члены данных группировок проходят обучения под контролем американских инструкторов и совершают нападения на пункты сирийской армии. По словам Абу Хамзы, многие боевики планируют вернуться на родину, но ожидают лучших условий.

1 Организация запрещена на территории РФ.