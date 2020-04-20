В МЧС рассказали, как сезонные риски накладываются на угрозу распространения коронавируса

Москва, 20 апреля. Министр МЧС России Евгений Зиничев во время совещания заявил, что сезонные риски — опасность паводков и пожаров в регионах — накладываются на угрозу распространения коронавирусной инфекции по территории России, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным ведомства, циклические природные явления развиваются предсказуемо. С начала года в стране зафиксировали 68 чрезвычайных ситуаций. В ходе реагирования на пожары, аварии и ЧС спасли больше 30 тысяч человек, уточнили в МЧС.

«Особое внимание необходимо уделять гидрологической обстановке и ледоходу на крупных реках, — отметил Зиничев. — Важно сократить временной интервал между снятиями показаний с гидропостов, а также принять меры по развертыванию дополнительных гидропостов. В районах с риском подтопления следует заблаговременно наращивать группировку для оперативного реагирования на возникающие ЧС».

Российские спасатели сейчас контролируют ледоход на реках Амур, Лена, Енисей, Обь и их основных притоках. Обстановка на реках стабильная, считают в ведомстве. 43 субъекта России уже пережили весеннее половодье, в 13 регионах подтопило приусадебные участки, низководные мосты и участки автодорог.

Но после половодья страну ждут пожары: в России ухудшается лесопожарная обстановка. МЧС считает пожароопасный сезон «открытым» в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывается на территории субъектов ДФО, СФО, ЮФО, заявил глава ведомства.

«За прошедшую неделю на территории нашей страны действовало более 850 очагов пожаров, в том числе в пятикилометровой зоне от населенных пунктов —105 очагов. Для защиты двух населенных пунктов в Туапсинском районе Краснодарского края применялась авиация МЧС России. Только за прошедшую неделю почти 9 тыс. раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение палов сухой растительности. К счастью, гибели среди населения не допущено, но некоторые граждане лишились своего имущества», — сообщил Евгений Зиничев.

Министр обратил внимание на то, что в этом году все сезонные риски накладываются на непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

«Сложная ситуация не должна повлиять на работу сил и средств РСЧС. В условиях распространения COVID-19 наша задача — обеспечить бесперебойную, эффективную работу подразделений по защите населения от угроз природного и техногенного характера», — призвал глава МЧС.

По его указанию всех спасателей обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами.