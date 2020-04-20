Путин обсудил по телефону с Мадуро ситуацию с коронавирусом

Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщили в Кремле.

Главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире. Мадуро поблагодарил президента РФ за помощь республике, в том числе поставку тестов на COVID-2019.

Стороны подчеркнули важность согласованных мер международного сообщества в борьбе с пандемией, в том числе обсудили инициативу Путина создать «зеленые коридоры» для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Также Путин и Мадуро затронули ситуацию на нефтяном рынке. Лидеры государств отметили важность сделки ОПЕК+. Кроме того, в ходе разговора обсуждался вопрос российско-венесуэльского партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.

«Подтверждена поддержка Россией усилий законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог», — сказано в сообщении Кремля.

Российский лидер еще раз обратил внимание на недопустимость внешнего вмешательства в венесуэльские дела.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по миру, по последним данным, заболели более двух миллионов человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.