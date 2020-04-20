Психологи МЧС приняли 1500 звонков, связанных с беспокойством россиян из-за коронавируса

Москва, 20 апреля. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России совместно с филиалами Центра со 2 апреля оказывают психологическую помощь населению по телефону горячей линии. За это время они приняли уже более 1500 звонков, передает корреспондент Федерального агентства новостей по сообщению пресс-службы ЦЭПП МЧС России.

«Большинство звонков поступает от людей пожилого возраста, в основном от женщин, — уточнили в Центре. — Вопросы, с которыми обращаются люди, в большей степени связаны с потребностью в получении эмоциональной поддержки, поскольку многие испытывают трудности в адаптации к режиму самоизоляции. Также опасения и тревожность, связанные с утратой прежних социальных или материальных возможностей и будущего развития ситуации».

Ранее ФАН публиковал методичку, созданную специалистами Центра. В ней психологи подробно разбирают симптомы разных видов стресса и рассказывают, как с ними справиться.

Телефон горячей линии 8-800-200-34-11 открыт на базе ОНФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и распространением новой коронавирусной инфекции. Его операторы переводят звонок психологам Центра, если понимают, что звонящему нужна именно психологическая поддержка.

Психологи МЧС принимают звонки на всей территории России вне зависимости от местонахождения абонента. Сейчас к работе на телефоне горячей линии привлечены филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России, расположенные в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и Санкт-Петербурге.