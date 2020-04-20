Боевики ПНС выдали сбитый ЛНА турецкий беспилотник за китайский БПЛА

Триполи, 20 апреля. Боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уличили в подделке информации о сбитом беспилотнике, который уничтожила Ливийская национальная армия (ЛНА).

Ранее в армии Халифы Хафтара сообщили, что в районе Аль-Вишка им удалось сбить еще один БПЛА, используемый террористами ПНС. Военные идентифицировали летательный аппарат, подчеркнув, что речь идет о турецком дроне TAI AnKa. Такие БПЛА Анкара поставляет вооруженным группировкам Файеза Сарраджа.

Вскоре после этого в Сети стала распространяться информация о том, что на самом деле беспилотником является китайский БПЛА Wing Loong. Но эта версия была быстро опровергнута — ЛНА опубликовала фото с места падения дрона, указав на отличительные детали турецких и китайских беспилотников. На кадрах видно, что задние воздухозаборники у этих аппаратов отличаются в размерах и по форме: у турецкого задний вентиляционный канал, расположенный в верхней части аппарата, выполнен в округлой форме и значительно больше, чем у китайского БПЛА. У Wing Loong задний воздухозаборник прямоугольной формы и расположен в нижней части. На снимках у сбитого дрона виден задний вентиляционный канал турецкого TAI AnKa.

Боевики ПНС, в том числе и сирийские наемники, продолжают нести ощутимые потери при атаках на ЛНА. Главарь террористов Файез Саррадж старается поднять падающий боевой дух джихадистов, распространяя в соцсетях лживые новости об успехах ПНС, а также опровергая очевидные победы ЛНА.