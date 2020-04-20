Жителям Найроби во время пандемии выдают наборы продуктов с «санитайзером горла» Hennessy

Найроби, 20 апреля. Вот уже почти неделю губернатор Найроби Майк Сонко подвергается критике в социальных сетях. А все потому, что кенийский политик посчитал необходимым включить алкоголь в список необходимых на время эпидемии продуктов, назвав горячительные напитки «санитайзером горла».

14 апреля во время брифинга для прессы Майк Сонко заявил, что помимо многих продуктов продовольственные наборы будут включать коньяк Hennessy.

«У нас будет несколько маленьких бутылочек Hennessy в продуктовых наборах, которые мы будем раздавать нашим людям», — объявил он.

Всемирная организация здравоохранения поспешила опровергнуть заявление о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом. Более того, спиртные напитки ослабляют иммунитет, что в условиях эпидемии особо опасно.

Даже представитель Hennessy заявил через местные СМИ, что продукция бренда, как и алкоголь в целом, не могут предотвратить заражение коронавирусом: