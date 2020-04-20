Экс-депутат Рады заявил, что вся СБУ состоит из агентов ФСБ, ЦРУ и ФБР

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что в Службе безопасности Украины работают не только агенты ФСБ, но и агенты ЦРУ и ФБР, и когда политическая ситуация в стране поменяется, американских агентов будут рассекречивать и задерживать, как генерала СБУ Валерия Шайтанова.

«Мир меняется. Все говорят, что он будет совсем другим. Я думаю, он будет таким, какой мы заслужили. И очень важно, с чем каждая из стран выйдет из пандемии и экономического кризиса», — заметил Спиридон Килинкаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» в понедельник, 20 апреля.

Депутат Рады V-VII созывов возмутился тому, что на Украине тестирование на коронавирус проводится в минимальных объемах, а в официальной статистике не учитывается ситуация в семи областях страны.

«Надо признать, что маски продаются, но что касается медицины — ее просто нет. У нас нет системы здравоохранения, есть отдельные врачи, которые заболели с начала эпидемии», — отметил политик.

Отдельно комментируя недавнее задержание генерала СБУ Валерия Шайтанова, который якобы является «российским агентом» и планировал убийство главы украинского МВД Арсена Авакова, Килинкаров открыл секрет полишинеля.

«Открою большую тайну, только вы никому не говорите. Вся спецслужба Украины состоит из агентов ЦРУ, ФБР, ФСБ и так далее. Если для вас это большая тайна, я вам ее открываю. Просто политическая ситуация такова, что сейчас нужно выявлять агентов ФСБ. Завтра ситуация изменится, будут выявлять агентов ЦРУ. По-другому не будет», — подчеркнул Спиридон Килинкаров.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов добавил, что когда на фоне сложной ситуации с медициной и экономикой разворачиваются истории с поимкой диверсантов, которые, как заявляют, давно подозревались, возникает вопрос, почему их задержали именно сейчас.

По мнению Абзалова, задержание Шайтанова — это кино, разыгранное, чтобы отвлечь украинцев от катастрофической ситуации с пандемией и финансовым кризисом, а Россия в нем традиционно выступает в качестве главного злодея.