Названы симптомы, при которых необходимо вызвать скорую помощь

Москва, 20 апреля. Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин назвал симптомы, при которых обязательно нужно вызвать бригаду скорой помощи. Одним из них является резкое повышение температуры выше 38,5 градуса.

По его словам, температура должна подняться внезапно на фоне более-менее удовлетворительного состояния.

Кроме того, нужно обращать внимание на слабость, головную боль, першение в горле и резь в глаза. Если к ним добавляется сухой кашель и ощущение нехватки воздуха, а движения сопровождаются отдышкой, то это повод вызвать врача.

О неполадках в здоровье, по словам врача, говорят проблемы с вдохом полной грудью, которые сопровождаются неприятными ощущениями, кашлем и головокружением.

«Самое простое, чтобы понять человеку в домашних условиях, есть ли у него ресурс дыхания — он должен просто попытаться вдохнуть глубоко полной грудью и задержать дыхание хотя бы секунд на 10-15», — сказал Бородкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Если в момент задержки дыхания отсутствуют головокружение, кашель, неприятные ощущения, и человек выдыхает спокойно, то беспокоится не нужно — все нормально.

По последним данным, в России число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, превысило 47 тысяч. Заболевание смогли победить более трех тысяч человек, скончались свыше 400 пациентов, напомнил телеканал «360».