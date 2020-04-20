Государственное СМИ Турции указало на причастность Анкары к штурму Тархуны боевиками ПНС

Анкара, 20 апреля. Турецкое СМИ Anadolu в подробностях предоставило план атаки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которую успешно отбила Ливийская национальная армия (ЛНА), на город Тархуну. Осведомленность государственного информационного агентства о деталях нападения боевиков, вероятно, говорит о тесной коллаборации боевиков ПНС с турецкими военными.

Anadolu сообщило, что террористы ПНС при планировании массированного штурма Тархуны определили семь основных направлений для нападения на город, сформировав атакующие силы в форме полумесяца. При этом агентство подчеркнуло, что наступление по этим направлениям было проведено в рамках операции «Буря мира», участие в котором принимает турецкая армия и боевики ПНС. Операция стала очередным свидетельством военного вмешательства Анкары во внутриливийский кризис, на постоянной основе поставляющей террористам ПНС оружие и военную технику. Помимо этого, Турция перебрасывает в Ливию для участия в боях на стороне боевиков сирийских наемников, численность которых в рядах ПНС превысила 7000 человек.

Напомним, 18 апреля вооруженные группировки ПНС под прикрытием артиллерии и турецких беспилотников атаковали Тархуну. Операция обернулась для джихадистов полным провалом, они понесли большие потери как в технике, так и в живой силе. Генерал-майор Ахмад Мисмари, комментируя провальное наступление боевиков, подчеркнул, что ЛНА удалось обратить террористов в бегство, а также очистить от них ряд районов, прилегающих к Тархуне.