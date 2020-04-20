Москва, 20 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассчитывает, что эпидемия коронавируса в России пойдет на спад к лету.

По его словам, все хотят знать, когда закончится эпидемия коронавирусной инфекции и общество вернется к нормальному образу жизни.

«Безусловно, этого всем хочется, и не меньше - медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал Мурашко в эфире телеканал «Россия 24».

Министр также добавил, что система здравоохранения России имеет все необходимое для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек.

В России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.