Главные новости 20 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 20 апреля.

Средняя температура в центральных и южных регионах страны будет на несколько градусов ниже климатической нормы. Синоптики пообещали россиянам холодный май с обильными осадками и ветрами.

Евгений Сатановский указал на причину развития истории, связанной со скандальным заявлением Василия Уткина. Сатановский рассказал, почему не утихает скандал с Соловьевым и Уткиным.

Пациенты жалуются на потерю обоняния, кашель, боль в горле и повышенную температуру. Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни.

Китайские ученые рассказали, что в 44 процентах случаев распространение нового коронавируса происходило через инфицированных. Китайские ученые выяснили, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен.

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии стабилизируется в ближайшие недели, полагает главный санитарный врач Наталья Жукова. В Минздраве Белоруссии дали прогноз по стабилизации ситуации с коронавирусом.

Российский истребитель зафиксировал самолет ВМС США, следовавший в сторону российских объектов на территории Сирии. Минобороны РФ сообщило о летевшем в сторону российских объектов в Сирии самолете ВМС США.

Число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 4,2 тысячи. Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло на 4,2 тысячи человек за сутки.

При лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, принципиально важно спокойствие пациента, находящегося на ИВЛ. Медик назвал главное условие для успешного лечения коронавируса.

Ветеран дивизии «СС Галичина» исполнил нацистское приветствие во время награждения в украинском городе Калуш. На Украине ветеран «зиганул» на церемонии награждения.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе. Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Алтайском краею