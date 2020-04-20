Тест-системы на коронавирус для домашних животных выпустят в России

Москва, 20 апреля. Около 10 тысяч тест-систем для обнаружения коронавируса у домашних животных выпустят в России. Об этом рассказал ветеринар, замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.

По его словам, тест-системы произведут на основе разработанной российской методики определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов.

«Будет проведено исследование биологического материала», — объяснил Савенков.

По его словам, исследования проведут по всей стране.

Савенков подтвердил, что риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми существует. По его словам, исследователи установили, что вирус может передаваться, например, от кошки к кошке.

«Менее восприимчивы к вирусу домашние собаки, они могут [заразиться], но в значительно меньшей степени», — уточнил ветеринар.

Савенков напомнил, что передача вируса от домашних животных к людям пока не зафиксирована.

Коронавирус нового типа распространился по миру из Китая, где вспышка произошла в декабре прошлого года. COVID-19 унес жизни уже более 166 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

В России зафиксировано 47 тысяч случаев заболевания, около 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах введен режим самоизоляции.