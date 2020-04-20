Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ученые нашли способ определить дату смерти человека

1 040
0 Оставить комментарий

Ученые нашли способ определить дату смерти человека

Москва, 20 апреля. Ученые из канадской ассоциации медиков нашли способ предсказать дату смерти человека, страдающего деменцией.

Как сообщает издание Canadian Medical Association Journal, исследование показало, что средняя продолжительность жизни человека с расстройством памяти составляет пять лет. В исследовании принимали участие 108 тысяч пожилых пациентов с деменцией. Из них 55% погибли в течение пяти лет после постановки диагноза. Только каждый четвертый пациент прожил больше пяти лет.

Ученые утверждают, что полученные сведения помогут определять приблизительную дату смерти человека с деменцией. Медики также отметили, что на продолжительности жизни сказывается возраст, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, а также хронические обструктивные заболевания легких. При этом мужчины попадают в группу риска чаще женщин.

Знание примерной продолжительности жизни после постановки диагноза позволяет родственникам пациента спланировать его жизнь. При этом одним из главных факторов, влияющих на продолжительность жизни человека с деменцией, является питание.

Ранее ученые из Японии назвали четыре болезни, которые предшествуют раку: грипп, гастроэнтерит, гепатит и пневмония. Поражение инфекцией определенного органа «не обязательно коррелирует с повышенным риском развития рака того же органа», отметили исследователи.

Новости партнеров

Новости партнеров