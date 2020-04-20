Федерация мигрантов призвала власти Москвы как можно скорее возобновить ремонтные работы

Санкт-Петербург, 20 апреля. Федерация мигрантов России обратилась к мэрии Москвы с просьбой возобновить уличные работы. Об этом в понедельник сообщил глава федерации Вадим Коженов, выступая на пресс-конференции Медигруппы «Патриот».

По его словам, это с одной стороны позволит гастарбайтерам заработать, а с другой — выполнить план по работам. Более того, пока длится карантин, ремонт будет идти быстрее.

«Сейчас ситуация такая, что мигранту негде работать. Мы написали письмо на мэрию Москвы, где говорим, что нужно максимально оперативно возобновить все работы – ремонтировать дороги, перекладывать плитку — все, что на год запланировано, можно успеть за 2-3 месяца сейчас, пока ситуация с карантином длится. Это позволит людям заработать», — отметил Коженов.

Президент Федерации мигрантов России добавил, что у многих гастарбайтеров пока есть деньги на билет домой, однако их родные страны пока не в состоянии принимать своих граждан. Кроме того, нет никакой уверенности, что в ближайшие недели будет восстановлено авиасообщение.