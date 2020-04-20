В Совфеде назвали торжеством здравого смысла сотрудничество РФ и США в сфере ИВЛ

По окончанию пандемии нового типа коронавируса человечество выйдет из этой ситуации поумневшим. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Сотрудничество будет развиваться

Российская Федерация и Соединенные Штаты заключили контракт на поставку датчиков потока воздуха, которые необходимы для производства аппаратов ИВЛ, сотрудничество будет развиваться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России», — заявил Путин.

Российский лидер в понедельник, 20 апреля, провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В нем приняли участие эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров.

Здравый смысл победил

Как отметил Олег Морозов, Россия с самого начала истории с коронавирусом подчеркивала две вещи. Во-первых, любые санкционные режимы в таких условиях абсурдны, учитывая, что пандемия — это общая беда.

«При этом мы никого не просили отменять санкции — это не наша позиция — кого-то о чем-то просить. Но мы констатировали этот факт, в том числе ссылаясь на мнение ряда видных западных политиков, которые тоже об этом много говорили», — пояснил Олег Морозов.

Во-вторых, по мнению сенатора, учитывая тот факт, что проблема коронавируса общая, все должны помогать друг другу, независимо от наличия каких-то разногласий, проблем и так далее. Этой логики придерживаются не все, обратил внимание политик.

«Есть на Западе очень много желающих продолжить информационную войну с Россией, даже говорят о необходимости усиливать санкционный режим. Логика практических действий подсказывает совершенно иной алгоритм действий, когда нужно сотрудничать и взаимодействовать, потому что деваться просто некуда. Мне кажется, что это пример того, когда хочешь или не хочешь, а здравый смысл выше любых других политических игр. И он рано или поздно должен возобладать. Это понимают все больше политиков и людей в мире», — добавил Олег Морозов.

Он обратил внимание, что сотрудничество РФ и США и сфере производства аппаратов ИВЛ — это пример того, «что здравый смысл выше любой политики». Всеобщая борьба с коронавирусом закончится, по мнению сенатора, шагом навстречу друг другу.

«По мере того, как будут усиливаться взаимные меры по преодолению пандемии (обмен информацией, взаимная помощь, совместная работа над вакциной), будет налаживаться диалог. Мне кажется, что мы — человечество — выйдем из этой пандемии поумневшими», — заключил Олег Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.