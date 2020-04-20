Трудовые мигранты в России оказались под ударом пандемии COVID-19

Мигранты оказались одной из социальных групп, наиболее уязвимых для коронавируса. Люди, трудящиеся за пределами родины, по всему миру теряют рабочие места и, одновременно с этим, не могут вернуться домой из-за пандемии и введенных ограничений.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в период с 15 марта по 15 июня мигрантам не нужно будет платить за оформление трудового патента. Агентство стратегических инициатив (АСИ), в свою очередь, предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ и выплачивать им пособие по безработице в условиях пандемии.

Что происходит с иностранцами, работающими в России сейчас? Кто помогает и должен помогать трудовым мигрантам, оказавшимся под ударом пандемии, в нашей стране? Ответы на эти вопросы искали эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Реализация инициативы АСИ маловероятна?

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов скептически настроен к инициативе Агентства стратегических инициатив по выплате пособий мигрантам. Вопросов к самой идее нет — она хороша, однако маловероятно, что будет реализована в своем первоначальном виде, считает общественник.

«Понимая отношение к мигрантам, если что-то подобное принять, прибежит какой-нибудь сумасшедший и будет говорить: «Вот, мигрантов кормят, а нашим есть нечего». Поэтому маловероятно, что инициатива пройдет в том виде, в каком она декларируется, но это было бы замечательно, если бы она прошла», — отметил он.

При этом, по данным Коженова, 8,5% мигрантов из выборки в 30 тысяч человек еще 8 апреля сообщали, что остались без работы и находятся в крайне бедственном положении. Другие готовы сейчас купить билет на родину и уехать домой, но границы по-прежнему закрыты.

«У них на руках есть деньги, они билеты готовы купить. Но если протянуть, то лететь будет не на что. Я не вижу вероятности возобновления авиасообщения в ближайшие две недели. Мы забираем своих граждан со всего мира, а они пока не очень. Я так понимаю, есть большие сложности у принимающей стороны организовать карантин по всем нормам», — считает Вадим Коженов.

«Мы не можем их бросить»

С учетом нынешней ситуации, указ президента России о трудовых патентах был крайне своевременным, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Что касается идеи о выплатах пособий мигрантам — людям, уверен он, надо помогать.

«Многие лишены средств к существованию. Мы не можем их бросить. Я в этой связи вспоминаю, как в годы Великой Отечественной войны народы Узбекистана, Таджикистана, Туркмении принимали наших граждан. Думаю, мы им тоже должны помочь», — считает сенатор.

Помогать нужно и потому, что своевременная поддержка позволит мигрантам, оставшимся без работы, удержаться на плаву. Это, в свою очередь, снизит риск возрастания уровня преступности. В целом, полагает Джабаров, ксенофобские настроения России во время пандемии не грозят.

«В ментальности нашего народа — всегда помогать в трудную минуту своим братьям, соседям, друзьям. Думаю, у большинства населения будет абсолютно правильное восприятие подобного шага [помощи мигрантам]», — резюмировал Владимир Джабаров.

Указ есть, а решений нет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов обратил внимание, что, несмотря на наличие президентского указа, мигранты по-прежнему должны посещать ведомственные структуры для продления пребывания на территории РФ. В условиях пандемии скопление и очереди, которые могут образоваться, просто опасны, подчеркнул парламентарий.

«К сожалению, указ есть, а соответствующих ведомственных решений нет. И требуется прибытие в соответствующие службы для пролонгации [действия документов]. Да, будет продлено автоматом, но очно, а не дистанционно, что недопустимо», — сказал Олег Нилов.

По вопросу поддержки мигрантов парламентарий согласен с другими экспертами: бросать людей на произвол судьбы нельзя. Правда, помогать он предлагает другими методами: одним из таких может стать выдача продуктов питания и необходимых вещей.

«Самый главный вопрос: что дальше делать? Моя позиция — не надо ждать, нужно и правительству, и штабу немедленно приступать к плану возвращения трудовых мигрантов, потерявших работу. Пусть решают на межправительственном уровне. <…> Уверен, что удастся убедить наших коллег», — сказал Олег Нилов.

По его мнению, на территории стран, откуда приехали мигранты, можно организовать карантинные лагеря, в том числе палаточные, где будут размещать вернувшихся соотечественников.

Помогать мигрантам должны две страны

Предложение Олега Нилова о вывозе мигрантов в их родные страны и организации «карантинных лагерей» раскритиковал президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. Во-первых, отметил он, если считать тех иностранцев, которые живут и трудятся в России нелегально, сумма затрат на депортацию мигрантов может выглядеть устрашающе.

«Сколько миллионов долларов уйдет, чтобы их вывезти? Две недели минимум на карантине держать? Палаточные города — это нереально. Он (Олег Нилов. — Прим. ред.) пробовал в палатке жить? Я два года жил в палатке в Афганистане», — сказал Усман Баратов.

По его мнению, помогать нужно людям на местах. При этом ответственность за поддержку трудовых мигрантов должны нести обе страны — и родина мигранта, и государство, где он трудится.

«И правительство России, и правительство Узбекистана. Почему оба? Узбекистан — потому, что мигранты — граждане государства, а государство должно помогать своим гражданам, попавшим в тяжелую ситуацию за границей. В прошлом году по указу президента Узбекистана был создан специальный фонд для этого. И, в то же время, помогать должна и страна нахождения, потому что мигранты там работают, платят налоги, оплачивают патент, покупают еду, пользуются транспортом, снимают жилье — то есть, оставляют там деньги», — сказал Усман Баратов.

Что делать, если проблему не решать?

Вопрос помощи мигрантам требует тщательно взвешенных решений. Пример того, что может произойти, если делать нерациональные шаги и пустить все на самотек, — ситуация на греческом острове Лесбос. В лагере, расположенном здесь, проживает большое число беженцев и мигрантов, и местные жители не очень рады такому соседству. Об этом рассказал глава поселения Мориа Янис Мастроянис.

«Жизнь с таким количеством беженцев и мигрантов ушла из своего нормального русла, очень поменялась. Пока мигрантов было мало, мы им очень помогали, давали одежду и продукты. А сейчас — очень много краж, есть нападения, забивают наших животных, срубают деревья. Крестьяне теряют свой доход. Это проблема, которая будет и в будущем, даже если не будет мигрантов», — заявил Янис Мастроянис.

Модераторы конференции, в свою очередь, отметили, что сравнивать ситуацию на Лесбосе с Россией крайне сложно.