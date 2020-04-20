Путин рассказал о заключенном с США контракте на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

Москва, 20 апреля. Москва и Вашингтон заключили контракт на поставку датчиков потока воздуха, эти детали нужны для производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в России на фоне распространения коронавирусной инфекции. В нем приняли участие эксперты, инфекционисты и руководители научно-исследовательских центров.

«На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России», — рассказал президент.

По его словам, сотрудничество между странами будет развиваться.

Отметим, что США на данный момент являются крупнейшим очагом распространения инфекции. Американский президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия». Согласно последней информации, число заболевших превысило отметку в 765 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.

В России ситуация гораздо лучше — зафиксировано 47 тысяч случаев заболевания, около 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах введен режим самоизоляции.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. COVID-19 унес жизни уже более 166 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.