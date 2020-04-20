Фармкомпании безвозмездно передали лекарства петербургской больнице. ФАН-ТВ

Городская больница №20 Московского района перепрофилирована под лечение больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечебница находится на карантине, а медикаментов и средств защиты катастрофически не хватает. Главный врач городской больницы Татьяна Суворовцева отмечает, что в смену на средства индивидуальной защиты уходит один миллион рублей.

«Мы все молим бога, чтобы это скорее остановилось, и все силы прикладываем к тому, чтобы сохранить весь персонал. А для этого мы четко сохраняем санэпид режим. А это средства индивидуальной защиты, которые нам сегодня передает Общероссийский народный фронт, и лекарства, которые нам сейчас жертвуют. Они нам жизненно необходимы», — подчеркивает Татьяна Суровцева.

Фармацевтические компании «Босналек» и «Обновление», группа «Эркафарм» присоединились к акции «МыВместе» и подготовили бесплатные наборы лекарств. Несколько тысяч наборов наиболее востребованных препаратов сердечно-сосудистой и противопростудной группы передали в больницу волонтеры Общероссийского народного фронта.

Также компания «Спортэго» подарила врачам госпиталя 10 защитных комбинезонов и 250 экранов для медработников больницы.

«Наша фабрика была крупнейшим производителем спортивной одежды в Петербурге. Но поступало большое количество криков о помощи. Мы буквально в течение нескольких дней перенастроили наше производство на изготовление средств индивидуальной защиты», — заявил соучредитель компании «Спортэго» Александр Федотов.

Комбинезоны предназначены для защиты от общих производственных загрязнений. Они сделаны из специальной ткани, благодаря которой выполняют роль противочумных костюмов. По заказу Минздрава компания выпустит еще около 2000 таких.