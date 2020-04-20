Путину рассказали о хитром свойстве коронавируса

Москва, 20 апреля. Глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал президенту России Владимиру Путину об очень хитром свойстве нового типа коронавируса.

На совещании с главой государства эксперт констатировал, что «вирус очень хитрый» и является самым большим из известных РНК-содержащих вирусов.

«По видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют», — пояснил ученый.

Андрей Атрощенко —хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом — ранее сообщил, что иммунная система человека может выдавать в некоторых случаях повышенную реакцию, что может привести к осложнениям. По его словам, так называемый цитокиновый шторм может привести к опасному состоянию, вплоть до реанимации.

В понедельник российский лидер провел с экспертами совещание по ситуации с коронавирусом в России, напомнил РИАМО. В частности, глава государства заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди, однако, по его словам, распространение инфекции удалось сдержать за счет профилактических мер.

На сегодняшний день в России выявили свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, более трех тысяч человек смогли победить инфекцию, свыше 400 человек скончались, напомнили «Известия».