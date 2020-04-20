Москва, 20 апреля. В условиях эпидемии коронавируса врачи, работающие с пациентами, проявляют свои лучшие качества. Об этом заявила главный врач московской клинической больницы №1 Татьяна Шаповаленко.

«Мы стали более глубоко общаться друг с другом, и все лучшие черты у людей проявились. Никто не отказался от работы, все друг друга поддерживают, все плечом к плечу. Моим коллегам — низкий поклон. Мы — действительно команда, а такая команда не может не победить», — рассказала Шаповаленко в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 165 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек умерли. Более 3,3 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.