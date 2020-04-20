Цыганова раскритиковала Макаревича, разделившего россиян на два «биологических вида»

Москва, 20 апреля. Певица Виктория Цыганова обрушилась с критикой на музыканта Андрея Макаревича, который разделил россиян на два «биологических вида».

Лидер «Машины времени» отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза», заявив, что россияне четко разделились на два «биологических вида» — одни читают книги, вторые смотрят телевизор.

Цыганова наотрез отказалась комментировать высказывание Макаревича о сериале, однако объяснила, почему музыкант порой делает провокационные заявления.

«Я считаю, что он все время работает как какой-то провокатор. Наверное, он уже никому не интересен давно — вообще и сам себе, мне кажется, поэтому иногда он какие-то конвульсии такие выделывает, чтобы о нем вспомнили», — сказала певица в беседе с «Царьградом».

Она напомнила слова Иоанна Кронштадтского, который считал, что есть люди от мира и не от мира сего, а еще рептилоидные, «которые поедают все и вся, и очень агрессивны, и ведут тоже свою политику». По ее мнению, к последнему типу как раз и относится Макаревич, и артистка не исключает, что музыкант сам это прекрасно понимает.

Цыганова также допустила, что у Макаревича иссякла творческая жилка, поскольку он не любит бога и людей.