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Депутат Серова: Google должна извиниться перед ФАН и восстановить доступ к аккаунту

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Депутат Серова призвала компетентные органы прекратить безобразия и блокировки от Google

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова заявила о незаконной блокировке аккаунтов Федерального агентства новостей в сервисах компании Google.

Напомним, 17 апреля американская компания Google заблокировала аккаунт ФАН, а также связанный с ним аккаунт на видеохостинге YouTube. Своими действиями администрация мировой транснациональной корпорации уничтожила тысячи репортажей и документальных фильмов агентства, заявив о якобы имевших место «нарушениях правил компании». Тем не менее называть конкретные причины своих действий в Google отказались.

Однако ФАН никаких нарушений правил компании, международного или российского законодательства редакция не допускала и требует от Google немедленной разблокировки всех заблокированных аккаунтов и восстановления тысяч видеороликов, являющихся собственностью и продуктом творческой деятельности сотрудников агентства.

Редакция Федерального агентства новостей обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство связи РФ и другие контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google на территории РФ.

Елена Серова

Комментируя ситуацию, летчик-космонавт, депутат ГД VII созыва Елена Серова в интервью корреспонденту ФАН сообщила, что действия Google недопустимы, так как «со стороны российского патриотического агентства никаких нарушений не было, а все обвинения надуманы».

«Блокируют исключительно пророссийские издания, можем вспомнить откровенную травлю телеканала RT, и я хочу сказать, что это нарушение — ограничение свободы слова, в первую очередь. Считаю, что наши компетентные органы должны предпринять все действия для того, чтобы эти безобразия прекратились и компания Google как минимум извинилась, восстановила доступ к аккаунтам и видеороликам ФАН», — заявила парламентарий.

Серова также вспомнила, как 25 марта американская корпорация заблокировала аккаунт НТВ с видеотрансляцией первого обращения к нации президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Депутат Серова призвала компетентные органы прекратить безобразия и блокировки от Google

«Они якобы случайно заблокировали канал на YouTube и потом они извинились, то есть тогда у Google этот номер не прошел. А здесь они, пользуясь серьезной ситуацией в стране, в мире, что уже само по себе совершенно возмутительно, продвигают свои темные делишки, и я хочу сказать, что у нас в стране они должны работать по нашим законам и по нашим правилам, а не согласно своим соображениям о том, что кто-то где-то что-то нарушил. Причем не объясняя точных причин», — продолжает собеседник ФАН.

Депутат также призвала компетентные органы обратить внимание на откровенно антироссийскую деятельность некоторых средств массовой информации, «многие из которых почти наверняка спонсируются из-за рубежа, но при этом не являются иностранными агентами», что опять же нарушает российское законодательство.

Депутат Серова призвала компетентные органы прекратить безобразия и блокировки от Google

«Ведь очень многие массмедиа ведут откровенно антироссийскую политику, не скрывая это никаким образом, прикрываясь свободой слова. Похоже, они путают демократию и свободу слова со вседозволенностью. А те, кто действительно является патриотом своей страны, те, кто рассказывает о реальной картине происходящего не только в России, но и за рубежом — являются неугодными там, потому что они говорят правду», — заключила Серова.

Напомним, официальный представитель президента России Дмитрий Песков также назвал сложившуюся ситуацию вокруг ФАН «недопустимой» и «неприемлемой», призвав Google пересмотреть свое решение и тем самым сохранить «свое реноме».

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