Депутат Серова: Google должна извиниться перед ФАН и восстановить доступ к аккаунту

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова заявила о незаконной блокировке аккаунтов Федерального агентства новостей в сервисах компании Google.

Напомним, 17 апреля американская компания Google заблокировала аккаунт ФАН, а также связанный с ним аккаунт на видеохостинге YouTube. Своими действиями администрация мировой транснациональной корпорации уничтожила тысячи репортажей и документальных фильмов агентства, заявив о якобы имевших место «нарушениях правил компании». Тем не менее называть конкретные причины своих действий в Google отказались.

Однако ФАН никаких нарушений правил компании, международного или российского законодательства редакция не допускала и требует от Google немедленной разблокировки всех заблокированных аккаунтов и восстановления тысяч видеороликов, являющихся собственностью и продуктом творческой деятельности сотрудников агентства.

Редакция Федерального агентства новостей обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство связи РФ и другие контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google на территории РФ.

Комментируя ситуацию, летчик-космонавт, депутат ГД VII созыва Елена Серова в интервью корреспонденту ФАН сообщила, что действия Google недопустимы, так как «со стороны российского патриотического агентства никаких нарушений не было, а все обвинения надуманы».

«Блокируют исключительно пророссийские издания, можем вспомнить откровенную травлю телеканала RT, и я хочу сказать, что это нарушение — ограничение свободы слова, в первую очередь. Считаю, что наши компетентные органы должны предпринять все действия для того, чтобы эти безобразия прекратились и компания Google как минимум извинилась, восстановила доступ к аккаунтам и видеороликам ФАН», — заявила парламентарий.

Серова также вспомнила, как 25 марта американская корпорация заблокировала аккаунт НТВ с видеотрансляцией первого обращения к нации президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Они якобы случайно заблокировали канал на YouTube и потом они извинились, то есть тогда у Google этот номер не прошел. А здесь они, пользуясь серьезной ситуацией в стране, в мире, что уже само по себе совершенно возмутительно, продвигают свои темные делишки, и я хочу сказать, что у нас в стране они должны работать по нашим законам и по нашим правилам, а не согласно своим соображениям о том, что кто-то где-то что-то нарушил. Причем не объясняя точных причин», — продолжает собеседник ФАН.

Депутат также призвала компетентные органы обратить внимание на откровенно антироссийскую деятельность некоторых средств массовой информации, «многие из которых почти наверняка спонсируются из-за рубежа, но при этом не являются иностранными агентами», что опять же нарушает российское законодательство.

«Ведь очень многие массмедиа ведут откровенно антироссийскую политику, не скрывая это никаким образом, прикрываясь свободой слова. Похоже, они путают демократию и свободу слова со вседозволенностью. А те, кто действительно является патриотом своей страны, те, кто рассказывает о реальной картине происходящего не только в России, но и за рубежом — являются неугодными там, потому что они говорят правду», — заключила Серова.

Напомним, официальный представитель президента России Дмитрий Песков также назвал сложившуюся ситуацию вокруг ФАН «недопустимой» и «неприемлемой», призвав Google пересмотреть свое решение и тем самым сохранить «свое реноме».