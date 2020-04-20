Застрявшие из-за коронавируса в Таиланде россияне поселились в пещере

Бангкок, 20 апреля. Полиция Таиланда обнаружила несколько российских туристов, которые поселились в одной из пещер бухты Тонсай после того, как их выгнали из гостиницы.

Путешественники рассказали, что облюбовать пещеры их вынудила не любовь к дикой природе, а тяжелые жизненные обстоятельства. Сперва россиян ограбили. Неизвестные похитили видеокамеру, дрон и личные вещи. Полиция так и не нашла преступников.

Данный инцидент заставил туристов задержаться в Таиланде, и пока они пытались найти свое имущество, власти страны закрыли авиасообщение из-за эпидемии коронавируса. Отель, не желая держать оставшихся без денег посетителей, выгнал их, и тем не осталось ничего иного, кроме как разбить палатку в местной пещере, пишет Chiang Rai Times.

Сперва полицейские направили россиян в больницу для сдачи тестов. Когда выяснилось, что коронавируса у них нет, туристов определили в один из отелей тайской провинции Краби, который специально был открыт для помощи иностранцам.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.