На Украине за нарушение карантина будут лишать жилищных субсидий и пенсий

Накануне правительство Украины своим специальным постановлением одобрило так называемый «пакет экстренных мер по противодействию распространения коронавируса» на территории от Ужгорода до Славянска. Согласно официальной информации, местные правоохранительные структуры и социальные службы получили исключительные полномочия для привлечения к административной и даже уголовной ответственности лиц, нарушающих условия действующего в стране карантина. Теперь таких людей будут не только штрафовать, но и лишать льгот и даже пенсионных выплат. По мнению независимых экспертов, подобное нововведение, являющееся прямым нарушением прав человека, усугубит раскол украинского общества. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Семидесятилетнюю киевлянку Анну Васильевну задержали у Киево-Печерской лавры на второй день празднования православной Пасхи. Сначала полицейские тщательно проверили корзинку с нехитрой снедью, которую женщина хотела освятить под стенами одного из монастырских зданий, а затем принялись выписывать ей штраф за появление в общественном месте без средств индивидуальной защиты. При этом пенсионерка соблюла все требования временных карантинных правил: была в марлевой маске и не приближалась к другим людям ближе чем на полтора метра. Этого правоохранителям оказалось мало.

«Мать, тебе не повезло: твоя маска не первой свежести, ты оказалась здесь без медицинских перчаток, да еще и кашляешь, — заявил женщине «коп», звания которого Анна Васильевна не разобрала. — На первый раз я тебя прощу, но, если появишься здесь еще раз в таком виде, я сделаю так, чтобы тебя лишили пенсии».

Права у стража порядка на подобные угрозы действительно были. 20 апреля на Украине вступило в силу постановление кабмина, предусматривающее ужесточение наказания для «граждан, нарушающих карантин, связанный с пандемией COVID-19». Отныне за появление в общественном месте без маски на лице и медицинских перчаток на руках украинцев будут штрафовать на сумму до 20 тысяч гривен (более 53 тысяч рублей), а отдельно взятые граждане, имевшие неосторожность собраться в компанию более чем по три человека, будут привлечены к административной общественности.

«Я обращаюсь к согражданам с просьбой понять эти наши действия, — заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский. — Только неуклонно следуя карантинным правилам, мы сможем одержать победу».

Одновременно органы украинской государственной власти на местах получили возможность пересматривать правила начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ и пенсий.

«Я лично подала прошение в вышестоящие инстанции для того, чтобы на нашем участке были лишены льгот по оплате коммуналки 150 человек, — сказала в беседе с корреспондентом ФАН сотрудница службы социального обеспечения в Киевской области. — Все эти люди массово ходят по магазинам и посещают служения. Если им наплевать на установленные государством правила, значит и государству должно быть на них наплевать».

В менее экспрессивной форме высказываются представители местных органов власти.

«Нарушения карантина налицо: один старичок [цензура] выгуливает по закрытому парку сразу трех собак, а старушки бегают под церквями и разносят всякую заразу, — отмечает чиновник администрации небольшого городка в Черниговской области. — Пусть их всех оштрафуют на десять-двадцать ежемесячных пенсий и отнимут льготы — тогда они все поймут».

Что именно должны понять получатели пенсий, субсидий и дополнительных льгот — чиновник не объяснил.

По сообщениям пресс-службы Национальной полиции Украины, местные правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения карантина в Почаевской лавре (Тернопольская область) и Свято-Успенской лавре (Донецкая область).

В принадлежащих Украинской православной церкви (Московский патриархат) структурах якобы были зарегистрированы «очаги распространения коронавируса из-за массового скопления людей».