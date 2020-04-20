Африка: танцующие гробовщики, ставшие популярными в Интернете, могут лишиться работы

Буквально за несколько дней в Сети стало популярным видео танцующих с гробом африканцев. Такое поведение может показаться кощунственным, однако хоронить умерших родственников под веселую музыку и зажигательные танцы является древней традицией в Гане. На фоне карантинных мер по борьбе с COVID-19 знаменитые гробовщики рискуют стать безработными.

В африканских странах эпидемия еще не достигла своего пика. Следовательно, количество смертельных случаев растет и пока будет продолжать расти. Неожиданно для всех серьезно пострадал похоронный бизнес. Федеральное агентство новостей решило разобраться, чем недовольны представители ритуальных услуг в Африке.

Гана

В Гане традиционно сопровождение усопшего в мир иной сопровождается пышным праздником, рассчитанным не только на членов семьи, но и на жителей деревни и даже города. На проведение похорон тратятся огромные суммы денег, сравнимые с тратами на организацию свадьбы.

Помимо служителей культа на церемонии обязательно присутствуют певцы и танцоры. Не меньшее внимание уделяется и внешнему виду покойного и гостей: для такого случая предусмотрена специальная одежда, которую шьют по заказу портные. Ну и наконец, одной из основных статей расходов является организация обеда, чем занимаются специальные кейтеринговые компании.

Однако в связи с распространением эпидемии правительство было вынуждено запретить массовые мероприятия, в том числе и похороны, что вызвало резонанс в обществе. Подобное решение привело к недовольству сразу трех сторон.

Во-первых, родственники погибших, которым было предложено проводить частные похороны, чаще всего склоняются в пользу того, чтобы оставить тело своего близкого человека в морге и организовать церемонию после окончания эпидемии, так как, по словам местных жителей, они не привыкли к такому скромному церемониалу.

«Если мне скажут пойти и забрать тело моей матери из морга, то я не знаю, куда мне его отнести, потому что мы не привыкли к таким немноголюдным похоронам», — заявил Эммануэль Акорх, чья мать умерла несколько месяцев назад, в интервью немецкому изданию и добавил, что будет ждать, пока запрет не будет снят.

Во-вторых, недовольны сотрудники моргов, которые сейчас переполнены и теряют прибыль из-за того, что тела не забирают. Кроме того, они обеспокоены тем, что работают в условиях, которые подвергают их более высокому риску заражения COVID-19.

Ну и наконец, потери несут представители похоронного бизнеса, у которых в связи с введением данного запрета тоже нет прибыли.

ЮАР

Стремясь бороться с быстрым распространением пандемии в Южной Африке, как и в других странах континента, правительство ЮАР ввело ограничения на публичные мероприятия, похороны в том числе. На похоронах могут присутствовать не более 50 человек. Если родственники проживают в другой провинции, выезжать могут только самые близкие члены семьи.

В данном случае решение властей тоже вызвало негодование граждан. Дело в том, что среди чернокожего населения ЮАР мерилом похорон является численность гостей, качество еды, а также социальный статус гостей.

Процесс организации похорон представляет собой ряд взаимодействий внутри общины, причем часто это происходит без согласования с родственниками покойного. Члены общины делят между собой самые разные обязанности — копание могилы, приготовление пищи, подготовку ритуалов.

В связи с нынешними ограничениями подобные мероприятия проводить достаточно сложно, что определенным образом сказывается на сфере ритуальных услуг и вызывает недовольство населения.

Кения

Похороны являются неотъемлемой частью жизни африканского населения не только по причине религиозности африканцев — они могут послужить уважительной причиной для выхода из карантина.

Совсем недавно в Кении произошел интересный случай. Несколько жителей Найроби сфальсифицировали похороны, чтобы избежать карантина. Восемь кенийцев приобрели гроб, привязали его к крыше автомобиля и наняли водителя, чтобы тот вывез их из Найроби в Хома-Бэй.

Встречая контроль по дороге, они говорили, что везут тело для похорон, а также предоставляли поддельное разрешение из больницы в Найроби, и их без проблем пропускали. Но когда машина достигла места назначения, собрались местные жители, чтобы оплакать покойного, и выяснилось, что гроб пустой.

После этого местные жители обратились в полицию. У всех пассажиров взяли анализы на наличие коронавируса. Тест водителя оказался положительным, после чего его, а также всех остальных поместили в больницу.