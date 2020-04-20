Более 700 заразившихся коронавирусом в РФ находятся в тяжелом состоянии

Москва, 20 апреля. Более 700 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, в России создан федеральный консультативный центр, все пациенты в тяжелом состоянии стоят на учете центра.

«Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях», — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по миру, по последним данным, заболели более двух миллионов человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 20 апреля, в России у более чем 47 тысяч человек была выявлена коронавирусная инфекция, 3446 человек вылечились, 405 погибли. За сутки в стране зафиксировано 4,2 тысячи новых случаев заражения.