Артем Уланов. Благотворительный концерт

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут концерт Артема Уланова в поддержку врачей и всего медицинского персонала.



Голосом Артема Уланова поют герои мультфильмов «Три богатыря и Шамаханская Царица», «Иван царевич и серый волк». Песни на стихи Артема исполняют Полина Гагарина, Анжелика Варум и Алексей «Шматко» Маклаков.



Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. Но на передовой в войне с новой коронавирусной инфекцией находятся наши больницы, наши врачи. Каждый из нас может дополнительно поддержать медицинские учреждения как через благотворительные фонды, так и напрямую.

Сделать добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина можно по реквизитам, указанным на сайте учреждения (http://botkinhosp.org/about-hospital/pomoch-bolnitse) , тел. (812) 409-79-52 (бухгалтерия).