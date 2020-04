Террористы ПНС избили на камеру учителя истории, переодев его в военную форму

Триполи, 20 апреля. Одно из бандформирований Правительства национального согласия (ПНС) инсценировало захват бойца Ливийской национальной армии (ЛНА), переодев мирного жителя в военную форму без опознавательных знаков. Боевики напали на местного жителя, учителя истории. Видео с избиением пожилого мужчины бандитами ПНС оказалось в Сети.

Протурецкое формирование нелегитимного, согласно Схиратским соглашениям, «правительства» Файеза Сарраджа опубликовало видео, на котором якобы зафиксирован арест «агента ЛНА». Турецкие наемники обвинили ливийца в контрабанде оружия, расстреле мирных жителей, нападении на больницу, а также в атаке на позиции ПНС.

Однако «агентом» оказался пропавший без вести местный житель, пожилой ливиец. Пострадавший преподает историю в одной из школ района Салах ад-Дин, а также подрабатывает оператором на автозаправочной станции. Боевики ПНС переодели мужчину в камуфляж, выдали за военнослужащего ЛНА и избили. Видео «ареста» бандиты ПНС выложили в сеть, инсценировав пленение бойца ЛНА.

#GNA #terrorist #militias have kidnapped this man , a civilian working 2 jobs as a history teacher at Salah AlDin primary school in Souq Aljumh and as a gas station operator.

Shown here being dressed up with a military Jackets by the militias and later claimed he was a solider. pic.twitter.com/ykiurk5ejW