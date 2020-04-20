Финансист рассказал, какая валюта придет на смену в случае краха «долларовой пирамиды»

Финансист Александр Хандруев допустил, что криптовалюта станет главным претендентом на роль глобальной мировой валюты вместо доллара США.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что из-за пандемии COVID-19 государственный долг США, а также долги американских корпораций в 2020 году достигнут рекордных размеров. К примеру, дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов вырастет до четырех триллионов долларов.

«Нам стоит начать беспокоиться. Мы говорим о таком уровне долга, аналогов которому вообще не было в современной истории. Мы определенно приближаемся к точке невозврата», — заявил WP профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.

Для поддержки экономики США Федеральная резервная система понизила ключевую ставку до нуля, а также добавила в свой портфель два триллиона долларов. Комментируя ситуацию, заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Хандруев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал большим заблуждением утверждение, что США печатают доллары, потому что «мы, строго говоря, покупаем не доллары, а госбумаги».

«Если казначейство, Минфин США лимитируют госбумаги, то на вторичном рынке их может скупать ФРС. Когда ФРС покупает — это называется эмиссия, но когда мы получаем доллары, мы тратим их на американские госбумаги, становимся держателями этих бумаг и в принципе наше богатство — это долг американского казначейства, американского правительства перед вами. Это не долг ФРС как таковой, и они свой долг будут погашать тем, что будут пускать новый долг, и так будет еще очень долго, пока в один момент не кончится крахом. Рано или поздно «долларовая пирамида» развалится. Следовательно, деловой оборот будет искать новые способы проведения сделок», — поясняет эксперт.

Соответственно, появится новая резервная валюта, на роль которой могут претендовать евро, английские фунты стерлингов, японские иены или китайские юани. Впрочем, речь может идти и о совершенно новой валюте, цифровой.

«Есть один вопрос — да, доллар обесценится, но куда уходить-то? Вот раньше можно было уйти в золото, потому что оно было основой до Бреттон-Вудской системы. Но сейчас золото само является рыночным товаром, который подвержен большой волатильности — цена на золото колеблется от 1400 до 1700, и оно само на рынке является базовым активом, им спекулируют и прочее. Куда уходить? В какой актив? В юань уходить? Но его доля в глобальных платежах — менее 3%. Дальше — 60% всех резервов все страны держат в долларах, поэтому и рассчитаются в долларах. К тому же расчеты в американской валюте значительно дешевле, все банки в мире счета номинируют в долларах, а не в юанях, даже не канадских долларах, не в фунтах стерлингов, а именно в американских долларах. Деловому обороту мира удобней и дешевле рассчитываться долларами. Поэтому переход с долларов на другие валюты будет означать серьезное изменение структуры международных резервов», — продолжает Хандруев.

Можно говорить о том, что в будущем миру потребуется определенный переходный период для введения актива, валюты, которая будет более надежной, ликвидной и менее волатильной, чем американский доллар. С другой стороны, пока непонятно, кто и как будет заниматься ее выпуском и регулированием.

«Если вам должны 1000 рублей, то тот, кто должен — ваш должник, а если он вам должен 10 млн рублей, то вы его заложник. Американцы, будучи величайшими должниками, сделали нас всех своими заложниками. Это так называемый финансовый империализм в чистом виде. А переход на новую валюту очень сложный, он может занимать до пяти лет. Сейчас вся проблема в том, что пока уходить некуда, доллар — это актив, который является контрциклическим», — утверждает эксперт.

По этой причине главным претендентом на роль мировой резервной валюты после доллара, по мнению Александра Хандруева, может стать либо уже существующая, либо специально разработанная для этого криптовалюта.

«Мировой опыт показывает, что деловой оборот в криптовалютах — это высшая мудрость земли. Но рынок должен быть большим, чтобы большие числа действовали, эта валюта должна пользоваться доверием, она не должна быть волатильной, должна иметь устойчивую стоимость, стабильность. Три параметра — доверие к этой валюте, ее устойчивость и спрос на нее. Иначе, если не будет спроса на нее, она никому не нужна. Как это сделать? Нельзя простым решением МВФ или ООН объявить такую валюту резервной. Бывший глава банка Англии Марк Карни однажды сказал: мир рано или поздно придет к цифровой валюте, мы не можем зависеть от одной валюты», — предложил финансист.

И если какая-нибудь цифровая валюта станет резервной, это очень серьезно изменит мировую экономическую ситуацию. Как минимум, «мир придет в соответствие».

«США живут не по средствам, они примерно с 1975 года проедают свой доход. А так произойдет перебалансировка мировой экономики и мировой политики. Но это очень сложный процесс, на данный момент я могу сказать, что доллар — это самая плохая в истории человечества резервная валюта, но лучше мы пока еще не придумали. Перефразировал слова Черчилля», — заключил Хандруев.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин ранее говорил, что государство не должно жалеть денег на поддержку бизнеса, который терпит убытки из-за эпидемии. По оценкам Международного валютного фонда, ВВП США упадет к концу текущего года на 5,9%, впереди — мощный квартальный обвал, приблизительно до 40%.