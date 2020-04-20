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«Яндекс» начал бесплатно тестировать на коронавирус всех москвичей

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«Яндекс» начал бесплатно тестировать на коронавирус всех москвичей

Москва, 20 апреля. Российская компания «Яндекс» начала бесплатно проводить тесты на коронавирус для россиян любого возраста. Первое время данная услуга будет доступна только для жителей Москвы и Подмосковья, однако затем бесплатные тесты появятся и в других регионах России.

Впервые компания запустила бесплатное тестирование в рамках проекта «Помощь рядом» 16 апреля. Сперва пройти его могли только москвичи старше 65 лет. К тому же, лишь первые 10 тыс. тестов были бесплатными. Теперь же, посмотрев на результаты, «Яндекс» решил увеличить зону охвата, и теперь любой житель Москвы и Московской области может претендовать на бесплатный тест вне зависимости от своего возраста.

«Мы видим, что тестирование нужно проходить именно тем людям, кто продолжает работать и обеспечивать безопасную жизнь жителей страны в это непростое время: на улицах, в магазинах, в социальных учреждениях, в доставке товаров и продуктов», — рассказал «Коммерсанту» управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано 47,1 тыс. случаев заражения коронавируса. Только за последние сутки число заболевших увеличилось на 4,2 тыс. человек. За все время эпидемии 3,4 тыс. человек выздоровело, 405 умерло. В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины и ввоз медицинского оборудования для лечения коронавируса.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, российские специалисты готовы начать клинические испытания вакцины от коронавируса с 1 июня. Доклинические исследования должны закончиться  к 31 мая. 

«Яндекс» начал бесплатно тестировать на коронавирус всех москвичей

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Источник: Коммерсант
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