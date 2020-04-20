Ученые обнаружили серьезную мутацию нового коронавируса

Москва, 20 апреля. Ученые из Тайваня и Австралии заявили об обнаружении первой серьезной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2. Результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.

Эксперты изучили генетическую структуру 106 образцов возбудителя COVID-19 из базы данных, в которой собрана информация полногеномных записей, полученная по всему миру. Мутация была обнаружена в образце, взятом у мужчины в Индии в январе. Она снизила способность патогенна связываться с рецептором на клетках человека, то есть сделала его менее опасным.

Ученые также сравнили информацию о новом коронавирусе с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, вызвавшем в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии.

Результаты показали, что в целом COVID-19 более устойчив и меньше подвержен мутациям, кроме того, он более стабилен, чем вирусы, вызывающие ОРВИ. Это дает надежду, что вакцина от нового типа коронавируса будет эффективной.

«Относительно стабильный геном SARS-CoV-2 является хорошим показателем для борьбы с эпидемией, поскольку меньшее количество мутаций дает надежду на быструю разработку вакцин и противовирусных препаратов», — отметили исследователи.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с вирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных превысило 2,4 млн человек, от инфекции скончались 166 тысяч человек, почти 640 тысяч смогли победить болезнь.