Москва, 20 апреля. Жесткие карантинные меры, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, дали свой положительный эффект. Об этом сообщила главный врач московской клинической больницы №1 Татьяна Шаповаленко.

«Беспрецедентные меры дали свой эффект. Даже несмотря на рост пациентов, он не в такой геометрической прогрессии. Политика жесткой изоляции абсолютно оправдана, потому что это риск заражения», — сказала Шаповаленко в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 165 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек умерли. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.