России грозит дефицит донорской крови из-за коронавируса

Сегодня в России отмечается Национальный день донорства крови. С появлением коронавирусной инфекции запасы донорской крови в стране начали резко уменьшаться — сказался режим самоизоляции. Чтобы мотивировать доноров, в российских городах установили дополнительное материальное стимулирование.

Федеральное агентство новостей объясняет, почему сегодня, во время пандемии, особенно важно поддержать доноров и продолжать сдавать кровь.

Переболевшие коронавирусом становятся донорами

День донора в России встречают в непростых условиях: в связи с карантинными мерами в некоторых регионах страны, в том числе в Москве, уменьшаются запасы донорской крови.

Из-за требования самоизоляции некоторые доноры не решаются отправиться на очередную донацию, и за них в ряде медучреждений кровь и ее компоненты сдают родственники пациентов и медицинский персонал. Стоит напомнить, что сдавать кровь можно с ограничением по времени: женщинам — максимум четыре раза в год, мужчинам — пять раз. Плазму можно сдавать не более 12 литров в год (за один раз собирают 600 мл), тромбоциты — 12 раз в год.

Ко всему прочему, пандемия коронавируса не отменяет других проблем со здоровьем, в том числе более серьезных заболеваний, а также ранений и травм. Это значит, что сегодня кровь нужна в еще больших объемах.

В отсутствие вакцины одним из наиболее действенных способов лечения COVID-19 считается введение заболевшим сыворотки, изготовленной на основе плазмы уже излечившихся от вируса доноров. В компонентах их крови содержатся антитела на новую инфекцию. Согласно выводам клинического комитета по COVID-19, у этого метода нет побочных эффектов, а пациенты чувствуют себя гораздо лучше.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о материальном стимулировании доноров, переболевших коронавирусом.

«Каждая донация плазмы COVREC (в том числе, первичная донация) в объеме не менее 300 и не более 600 (+/-10%) мл — из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5000 рублей за 600 мл плазмы», — говорится в документе.

Ранее заведующий отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшов пояснил в интервью RT, что плазма крови перенесших COVID-19 нужна для создания специальной сыворотки. Ее используют для лечения пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

Поддержка доноров

В основе донорства лежит, по сути, волонтерство, то есть бескорыстная помощь. Но государство сейчас, как и во времена СССР, продолжает оказывать поддержку тем, кто делится частью себя. Эта поддержка закреплена законодательно. В частности, статья 186 Трудового кодекса РФ «Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и (или) ее компонентов» подробно регламентирует взаимоотношения донора и работодателя.

«В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования работник освобождается от работы», — говорится в документе.

Если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха (в ред. Федерального закона от 22.08.04 №122-ФЗ)». Если же донор сдавал кровь либо ее компоненты во время отпуска, либо на выходных или на праздниках, ему, по его желанию, предоставляется возможность отдохнуть в другой день.

Кроме того, согласно ТК РФ, после донации работнику должен быть предоставлен выходной, который, по его желанию, может быть перенесен на другое время, в том числе — присоединен к отпуску. Освобождение от работы в день сдачи крови, а также предоставление дополнительного дня отдыха осуществляется на основании справки, которую выдает медицинское учреждение. При этом и день сдачи, и дополнительный день отдыха должен быть оплачен так же, как остальные дни работника.

Больше всего льгот предусмотрено для тех, кто носит на груди знак «Почетный донор России». Присваиваются они лишь тем, кто сдает кровь безвозмездно. Если же донация была оплачена, она не учитывается. Льгота действует и для обладателей знака «Почетный донор СССР». Статус «Почетный донор России» присваивается тому, кто на безвозмездной основе сдал кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз. В этом случае донор сам сможет выбрать, когда идти в отпуск.

Медицинская помощь донору оказывается вне очереди. Кроме того, возможно первоочередное приобретение льготных путевок в санаторий. Также раз в год почетному донору положена индексируемая выплата: в 2020 году она составляет 14 570 рублей.

В регионах РФ предусмотрены и собственные выплаты и льготы донорам. В Москве есть свой знак «Почетный донор Москвы». В столице денежное вознаграждение за однократную максимальную донацию крови (450 мл) составляет 4080 рублей. За 600 мл плазмы заплатят 3600 рублей, за однократную сдачу тромбоцитов — 5760 рублей, а за 400 мл эритроцитов — 6000 рублей.

Если же донор в течение года сдавал кровь и ее компоненты безвозмездно, но потом все же решил обратиться за денежной компенсаций, то здесь суммы будут более серьезные. За четыре стандартных сдачи крови (по 450 мл) в течение донорского года заплатят 24 000 рублей. За 15 донаций плазмы (по 600 мл) — 62 400 рублей. За 10 «порций» тромбоцитов — также 62 400 рублей. Две сдачи эритроцитов (по 400 мл) будут стоить 19 200 рублей. Надо иметь в виду, что донорский год составляет 365 календарных дней от первой или выбранной донации.

Есть случаи, когда донор не получает вознаграждение: если сдает кровь для родственников, если пришел на донацию первый раз в жизни либо если перерыв между донациями составляет более года.

Донорская кровь может понадобиться любому из нас

Ситуацию с донорством на примере Санкт-Петербурга ФАН обсудил с директором проекта «Фонд доноров» Дмитрием Кацюбой. По его словам, мотивация у всех доноров совершенно разная.

«Согласно нашим опросам, обычно людьми движут чисто альтруистические соображения, например помощь ближнему, — рассказал собеседник ФАН. — Люди понимают, что в ситуации, когда понадобится донорская кровь, может оказаться любой. По статистике каждый третий житель России в течение жизни нуждается в переливании крови. Жители России очень отзывчивы: в Санкт-Петербурге порядка 98% всех донаций делаются на абсолютно безвозмездной основе», — рассказал он.

В отличие от ряда других российских регионов, в Санкт-Петербурге хорошо налажена работа службы крови, созданы большие запасы, запущен городской молодежный День донора и действует акция «Оставайся донором», инициированная Федеральным медико-биологическим агентством.

«Это необходимо, чтобы запасы крови не «проседали», чтобы люди не забывали — несмотря на коронавирус, на самоизоляцию, можно и нужно посещать пункты переливания. Это действительно нужно людям и полезно для самого донора, ведь перед каждой донацией проверяется состояние организма, это тоже очень важно», — объяснил Кацюба.

Собеседник ФАН уверен, что о донорстве нужно говорить больше. Ведь если о донорстве крови знает достаточно много россиян, то донорство костного мозга — тема малоизвестная. Именно полученные клетки костного мозга — стволовые клетки — играют огромную роль при лечении ряда онкологических заболеваний.

Сериал «Доктор Хаус» ввел людей в заблуждение

«Доноров костного мозга действительно не хватает, — с сожалением констатирует эксперт. — Есть регистр доноров костного мозга. Об этом очень мало говорят! Эту проблему нужно выводить на одно из первых мест, она действительно требует большего внимания со стороны СМИ».

Как рассказал Кацюба, в международном регистре доноров состоит порядка 30 млн человек, в то время как в российском — порядка 80 тысяч. При этом встать в регистр очень просто: нужно сдать две пробирки по девять миллилитров. Если такой донор совпадет как генетический близнец с человеком, нуждающимся в стволовых клетках, ему позвонят и пригласят на донацию.

«Сдаются они сейчас так же просто, как донация тромбоцитов. Процедура вполне схожая — через вену, — уточнил Дмитрий Кацюба. — Через центрифугу отделяются необходимые клетки, которые потом идут на трансплантацию. Это не страшно и не больно! По времени занимает немного больше: тромбоциты сдают два часа, а стволовые клетки — четыре. Все это время вы смотрите телевизор под пристальным наблюдением медиков».

Директор «Фонда доноров» в беседе с ФАН развеял одно из самых больших заблуждений относительно трансплантации костного мозга. Как выяснилось, иглу в позвоночник никто донору не вставляет. Кацюба предположил, что это заблуждение родилось благодаря сериалу «Доктор Хаус».

«В пяти процентах случаев костный мозг можно взять из тазовой кости, но в этом нет необходимости, — пояснил он. — Сейчас технология и вся аппаратура предполагает взятие из вены, когда кровь берется из одной руки, прогоняется через центрифугу и ненужные в данном случае компоненты — плазма, эритроциты — возвращаются обратно донору. Ни о каких позвоночниках речь в принципе не идет! Да и из тазовой кости сейчас тоже уже почти никто не забирает».

Есть доноры, обычно новички, которые сами об этом просят, потому что боятся вида крови, добавил собеседник ФАН. Это люди, которые недавно встали в регистр, но очень хотят помочь больным онкологией.

На данный момент в Санкт-Петербурге, в том числе усилиями «Фонда доноров», налажена работа как с добровольцами, сдающими кровь, так и с молодежью в школах.

«Мы проводили донорские уроки в школах и были бы рады продолжить эту практику в будущем, когда все наладится, — чтобы из школы дети выпускались с пониманием необходимости и значимости этого процесса, — поделился своими планами на будущее Дмитрий Кацюба. — Мы создали сеть донорских ячеек в сорока вузах. Это обученные ребята, которые проводят донорские дни непосредственно в своих учебных заведениях. В случае необходимости они вывозят своих доноров, таких же студентов, на пункты переливания. Такой практики не хватает многим регионам».

Городская служба крови активно работала до появления коронавирусной инфекции — организовывались выездные дни донора, в рамках которых бригады станций переливания выезжали на предприятия и забирали кровь.

«Получается, что люди без отрыва от работы могли сдать кровь. Ряд компаний Санкт-Петербурга поддерживали донорские дни. Сейчас, к сожалению, они не проводятся», — добавил он.

Кровь знаменитостей переливается простым людям

Донорское движение развито по всему миру. Добровольную сдачу крови и ее компонентов популяризируют знаменитости, в числе которых — Джеки Чан, Майли Сайрус, Джейми Ли Кертис, Эндрю Линкольн и Рашель Лефевр.

Российские звезды также придают большое значение донорству: к примеру, регулярно сдают кровь Дмитрий Маликов и Ольга Бузова. ФАН пообщался на эту тему с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным. По его словам, он уже точно не помнит, сколько ему было лет, когда он впервые сдал кровь.

«Это было в советское время, — вспоминает Запашный. — Я тогда еще в школу ходил, в один из старших классов. У нас что-то случилось с артистом, и я помню, как весь коллектив пошел вместе с моим папой, Вальтером Запашным, сдавать кровь. И я тоже пошел. Я тогда сдал, кажется, 150 миллилитров. Вроде у меня, как у несовершеннолетнего, столько взяли. Там была какая-то серьезная ситуация в городе, не хватало крови. Это был первый раз, когда я вообще узнал, что такое сдача крови».

В дальнейшем Запашный, выбрав профессию, связанную с риском, не единожды видел, как люди оказывались на грани жизни и смерти. Именно поэтому он прекрасно осознает важность донорства.

«Впоследствии я смог примкнуть к целому движению, которое в нашей стране организовала известная корейская компания, — рассказал он. — На протяжении многих лет я ездил по России с их акциями, агитировал, в том числе на собственном примере показывая, что такое донорство и насколько это важно. Для меня это неотъемлемая часть нашей с вами жизни. В ситуации, когда понадобится кровь, может оказаться каждый».

Есть доноры и в российском экспертном сообществе. В частности, неоднократно делился своей кровью член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Для него донорство — одна из форм идеалистического служения.

«Для нормального человека поделиться своей кровью — это доброе дело на благо общества, народа. Это вполне естественное действие. Либеральная идеология воспитывает в людях предельный эгоизм, не предполагающий даже малую жертву. Но это и губит, в конечном итоге, современное общество. Если мы хотим в принципе сохраниться как народ, как государство, как цивилизация, нужно заставлять себя преодолевать эгоизм, начиная с малого — хотя бы с донации крови», — объяснил собеседник ФАН.

Герои ли доноры? Дмитрий Кацюба полагает, что хотя героизировать этих людей, неверное, не стоит, все же надо формировать в обществе почтительное, уважительное уважение к ним.

«Помогать ближнему — нормальная, базовая человеческая история», — уверен он.

Напомним, что 20 апреля стало в России Национальным днем донора относительно недавно, в 2007 году. Эта идея пришла в голову участникам круглого стола, прошедшего тем февралем в Госдуме, на котором обсуждались проблемы донорства и служб крови. Этот важный социальный праздник напоминает о первом удачном опыте переливания крови в 1832 году в Санкт-Петербурге: тогда начинающий акушер Андрей Вольф смог перелить роженице с большой кровопотерей кровь ее супруга.

Федеральное агентство новостей поздравляет всех доноров с праздником и желает крепкого здоровья и удачных донаций!