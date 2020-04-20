Академик назвал Путину сроки минимизации последствий эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля. Примерно три или четыре недели могут понадобиться для того, чтобы минимизировать последствия эпидемии коронавируса в России. Такие сроки назвал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным академик высказал свое мнение относительно санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Нам будет достаточно трех-четырех недель, чтобы минимизировать, допустим, и тяжелых больных, и довести до минимума смертельные исходы от этой болезни», ― сказал он.

Однако для этого, считает Чучалин, необходимо изменить систему наблюдения за больными и обеспечить ситуацию, при которой по каждому заразившемуся решение мог бы принимать врач-эксперт.

«Каждый больной должен быть в фокусе именно экспертов», — уверен академик.

Число зараженных коронавирусом нового типа превысило в России 47 тысяч человек, около 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Затем инфекция быстро распространилась по миру, заболели более двух миллионов человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.