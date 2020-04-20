Жестоко избитого ребенка нашли в затопленной квартире в Новороссийске

Новороссийск, 20 апреля. Следователи СК РФ проводят проверку после обнаружения в затопленной квартире в Новороссийске мальчика со следами побоев.

Инцидент произошел 15 апреля на улице Видова. Соседи заметили, что с потолка течет вода. Они сообщили в правоохранительные органы.

В квартире сидел раздетый шестилетний мальчик, на его теле полиция зафиксировала многочисленные ссадины и кровоподтеки. По всему дому валялись вещи и игрушки, все это было залито водой, передает телеканал «360».

«Его 33-летняя мать в квартире отсутствовала», — сообщили в Следственному комитете по Краснодарскому краю.

Правоохранители подозревают женщину в том, что она регулярно избивала и издевалась над ребенком. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Соседи рассказали, что мальчик не умеет есть, пользуясь столовыми приборами. Как передает «Пятый канал», малыш боится воды.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, матери ребенка грозит до семи лишения свободы. Сейчас мальчик в порядке, его здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Орловской области завели уголовное дело о халатности после обнаружения 11-летней девочки, которая ходит на четвереньках. Ребенок поступил в больницу в истощенном состоянии.